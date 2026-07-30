Фінальна роздача липня в EGS: які ігри можна забрати безкоштовно прямо зараз

Epic Games Store знову дивує геймерів. Фінальна роздача липня стала справжнім подарунком: одразу три ігри можна забрати безкоштовно — дві на ПК і одну на мобільні пристрої. Це акція, яка поєднує різні жанри й настрої, ідеально підходячи для літнього геймінгу.

Обкаладинкагри OTXO. Фото EGS

На ПК доступні два рогалики. Перший — Sol Cesto, тактичний roguelike, де світ втратив сонце, і гравець спускається у підземелля, щоб знайти його. Кожен рівень — поле 4×4, де може трапитися все: монстри, пастки, скарби чи лікувальні предмети. Гра змушує ризикувати й планувати кожен крок. Критики назвали її “dark horse GOTY contender”, а на Steam вона має рейтинг Very Positive.

Другий — OTXO, топ-даун шутер roguelike у чорно-білому світі. Герой із амнезією досліджує таємничий особняк, шукаючи кохану. У грі понад 100 здібностей, десятки видів зброї та механіка уповільнення часу. Єдина фарба у світі — червона кров ворогів. На Steam у гри рейтинг Very Positive.

А ось на мобільні пристрої EGS роздає Mutazione — атмосферну пригодницьку гру, яку називають “мутантною мильною оперою”. Це історія про дівчину Кай, яка приїжджає у дивне містечко, щоб доглядати за хворим дідусем. Тут мешкають мутанти, але вони живуть звичайним життям: сваряться, закохуються, мріють. Гравець досліджує світ, спілкується з персонажами й навіть вирощує магічний сад.

Роздача триває з 30 липня до 6 серпня 2026 року. Фінальний акорд липня в EGS — це набір для тих, хто хоче провести літо у світах, де кожен крок має значення.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що Assassin’s Creed та інші хіти Ubisoft тепер безкоштовні на ПК.



