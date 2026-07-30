Финальная раздача июля в EGS: какие игры можно забрать прямо сейчас

Epic Games Store снова удивляет геймеров. Финальная раздача июля стала настоящим подарком: сразу три игры можно забрать бесплатно – две на ПК и одну на мобильные устройства. Это акция, сочетающая разные жанры и настроения, идеально подходящая для летнего гейминга.

Обложка игры OTXO. Фото EGS

На ПК доступны два рогалика. Первый – Sol Cesto, тактический roguelike, где мир потерял солнце, и игрок спускается в подземелье, чтобы найти его. Каждый уровень – поле 4×4, где может случиться все: монстры, ловушки, сокровища или лечебные предметы. Игра вынуждает рисковать и планировать каждый шаг. Критики назвали её dark horse GOTY contender, а в Steam она имеет рейтинг Very Positive.

Второй – OTXO, топ-даун шутер roguelike в черно-белом мире. Герой с амнезией исследует таинственный особняк в поисках любимой. В игре более ста способностей, десятки видов оружия и механика замедления времени. Единственная краска в мире – красная кровь врагов. В Steam у игры рейтинг Very Positive.

А вот на мобильные устройства EGS раздаёт Mutazione – атмосферную приключенческую игру, которую называют "мутантной мыльной оперой". Это история о девушке Кай, которая приезжает в странный городок, чтобы ухаживать за больным дедушкой. Здесь живут мутанты, но они живут обычной жизнью: ссорятся, влюбляются, мечтают. Игрок исследует мир, общается с персонажами и даже растит магический сад.

Раздача длится с 30 июля по 6 августа 2026 года. Финальный аккорд июля в EGS – это набор для тех, кто хочет провести лето в мирах, где каждый шаг имеет значение.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Assassin's Creed и другие хиты Ubisoft теперь бесплатны на ПК.



