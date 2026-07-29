logo_ukra

BTC/USD

63924

ETH/USD

1909.36

USD/UAH

44.88

EUR/UAH

51.08

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини HI-tech ігри Assassin’s Creed та інші хіти Ubisoft тепер безкоштовні на ПК
commentss НОВИНИ Всі новини

Assassin’s Creed та інші хіти Ubisoft тепер безкоштовні на ПК

Ubisoft відкрила доступ до безкоштовних ПК-версій своїх хітів

29 липня 2026, 16:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Ubisoft вирішила зробити геймерам подарунок, який важко переоцінити. Тепер можна безплатно отримати ПК-версії найпопулярніших ігор компанії. І серед них також легендарна серія Assassin’s Creed, 

Assassin’s Creed та інші хіти Ubisoft тепер безкоштовні на ПК

Assassin's Creed Valhalla. Фото з Ubisoft

Гравці мають змогу отримати доступ до: Assassin’s Creed Mirage, Assassin’s Creed Valhalla, Avatar: Frontiers of Pandora, Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising, Prince of Persia: The Lost Crown, Riders Republic, Skull and Bones, The Crew 2, The Crew Motorfest, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege та Watch Dogs: Legion

Як це працює? Якщо у вас є цифрова копія гри на консолі Xbox, то її ПК-версія автоматично з’явиться у вашій бібліотеці Ubisoft Connect. А ось нові покупки одразу дають доступ до консольної та ПК версій. Для тих, хто купив гру раніше, оновлення відбувається поступово й має завершитися до 4 серпня.

Важливий момент: усі DLC та сезонні пропуски також переходять на ПК безплатно. Єдине, що не переноситься, — внутрішньоігрова валюта та одноразові предмети. Тобто ви отримаєте повний контент, але без бонусів, які купували окремо.

Це рішення відкриває гравцям новий рівень свободи. Тепер можна грати на консолі, а потім продовжити на комп’ютері з тією ж графікою та прогресом (в іграх із підтримкою cross-progression). Для фанатів Assassin’s Creed це шанс знову пройти улюблені частини з кращою продуктивністю.

Ubisoft показує, що готова дбати про своїх гравців і робити ігровий досвід максимально зручним. А для фанатів це справжнє свято: більше контенту, більше свободи, більше емоцій.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що в Epic Games Store безплатно віддають тактичну пригоду Foretales. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини