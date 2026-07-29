Assassin’s Creed та інші хіти Ubisoft тепер безкоштовні на ПК

Ubisoft вирішила зробити геймерам подарунок, який важко переоцінити. Тепер можна безплатно отримати ПК-версії найпопулярніших ігор компанії. І серед них також легендарна серія Assassin’s Creed,

Assassin's Creed Valhalla. Фото з Ubisoft

Гравці мають змогу отримати доступ до: Assassin’s Creed Mirage, Assassin’s Creed Valhalla, Avatar: Frontiers of Pandora, Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising, Prince of Persia: The Lost Crown, Riders Republic, Skull and Bones, The Crew 2, The Crew Motorfest, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege та Watch Dogs: Legion.

Як це працює? Якщо у вас є цифрова копія гри на консолі Xbox, то її ПК-версія автоматично з’явиться у вашій бібліотеці Ubisoft Connect. А ось нові покупки одразу дають доступ до консольної та ПК версій. Для тих, хто купив гру раніше, оновлення відбувається поступово й має завершитися до 4 серпня.

Важливий момент: усі DLC та сезонні пропуски також переходять на ПК безплатно. Єдине, що не переноситься, — внутрішньоігрова валюта та одноразові предмети. Тобто ви отримаєте повний контент, але без бонусів, які купували окремо.

Це рішення відкриває гравцям новий рівень свободи. Тепер можна грати на консолі, а потім продовжити на комп’ютері з тією ж графікою та прогресом (в іграх із підтримкою cross-progression). Для фанатів Assassin’s Creed це шанс знову пройти улюблені частини з кращою продуктивністю.

Ubisoft показує, що готова дбати про своїх гравців і робити ігровий досвід максимально зручним. А для фанатів це справжнє свято: більше контенту, більше свободи, більше емоцій.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що в Epic Games Store безплатно віддають тактичну пригоду Foretales.