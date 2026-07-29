Assassin's Creed и другие хиты Ubisoft теперь бесплатны на ПК

Ubisoft решила сделать геймерам подарок, который тяжело переоценить. Теперь можно бесплатно получить ПК-версии популярнейших игр компании. И среди них также легендарная серия Assassin's Creed.

Assassin's Creed Valhalla. Фото с Ubisoft

Игроки имеют возможность получить доступ к: Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Valhalla, Avatar: Frontiers of Pandora, Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising, Prince of Persia: The Lost Crown, Riders Republic, Skull and Bones, The Claw Sex's, Tom Crew Motorfest, The Crew Motorfest. Clancy's Rainbow Six Siege и Watch Dogs: Legion.

Как это работает? Если у вас есть цифровая копия игры на консоли Xbox, то ее ПК-версия автоматически появится в вашей библиотеке Ubisoft Connect. А вот новые покупки сразу дают доступ к консольной и ПК версиям. Для тех, кто купил игру раньше, обновление происходит постепенно и должно завершиться к 4 августа.

Важный момент: все DLC и сезонные пропуски также переходят на ПК бесплатно. Единственное, что не переносится – внутриигровая валюта и одноразовые предметы. То есть, вы получите полный контент, но без бонусов, которые покупали отдельно.

Это решение открывает игрокам новый уровень свободы. Теперь можно играть на консоли, а затем продолжить на компьютере с той же графикой и прогрессом (в играх с поддержкой cross-progression). Для фанатов Assassin's Creed это шанс снова пройти любимые части с лучшей производительностью.

Ubisoft показывает, что готова заботиться о своих игроках и делать игровой опыт максимально удобным. А для фанатов это настоящий праздник: больше контента, больше свободы, больше эмоций.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Epic Games Store бесплатно отдают тактическое приключение Foretales.