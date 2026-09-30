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Чому DOOM II досі не відпускає гравців: секрети, які розкривали десятиліттями

Гра вийшла у 1994 році, але один із її секретів вдалося відкрити без читів лише через 24 роки

30 вересня 2026, 10:06
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Сергій Кречмаровський

30 вересня 1994 року в США вийшла DOOM II: Hell on Earth. Цього року легендарному шутеру виповнюється 32 роки, але гра досі дивує шанувальників деталями, які розробники сховали ще на початку 90-х.

Чому DOOM II досі не відпускає гравців: секрети, які розкривали десятиліттями

Скріншот DOOM II після проходження 17-го рівня Tenements. Фото: id Software / Wikimedia Commons

Секрет, на який чекали 24 роки

Один із найвідоміших прикладів захований на 15-й карті — Industrial Zone. Там є телепорт, який позначений як секрет, але звичайним способом активувати його неможливо: персонаж не може просто зайти на потрібну ділянку.

У 2018 році гравець Zero Master знайшов спосіб зробити це без читів. Він використав ворога, який мав підштовхнути Думгая на телепорт. Джон Ромеро, один із творців гри, особисто привітав гравця з відкриттям секрету.

Усередині сховали Wolfenstein 3D

Industrial Zone має ще одну несподіванку. Секретний вихід із MAP15 веде на MAP31: Wolfenstein — рівень, створений як відсилання до Wolfenstein 3D. Його планування значною мірою повторює першу карту цієї гри, але  солдатів замінили ворогами з DOOM II.

А з MAP31 можна потрапити ще на один секретний рівень — MAP32: Grosse. Так у грі з'явилася ціла прихована гілка, яку легко пропустити під час звичайного проходження.

Саме такі деталі й допомогли грі залишатися цікавою для гравців десятиліттями. Навіть через роки після релізу в грі знаходили механіки та секрети, про які її творці подбали ще у 1994 році. Тому DOOM II залишається грою, у якій навіть знайомі рівні можуть приховувати несподівані знахідки, і такою, що не відпускає гравців.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому у Чун-Лі такі великі стегна: секрет знаменитого персонажа Street Fighter



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