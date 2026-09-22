Чому у Чун-Лі такі великі стегна: секрет знаменитого персонажа Street Fighter

Чун-Лі давно стала одним із символів серії Street Fighter. Її легко впізнати за синьою сукнею, зачіскою зі стрічками і, звичайно, надзвичайно масивними ногами. Але чому художники Capcom зробили саме цю частину тіла настільки помітною?

Косплей Чун-Лі із серії Street Fighter. Фото: Oliver Ayala / Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Ідея з'явилася ще під час створення героїні

Чун-Лі дебютувала у Street Fighter II у 1991 році і стала першою жінкою-бійцем у серії. В офіційному довіднику Capcom її описують як китайську майстриню кунг-фу та співробітницю Інтерполу, яка переслідує злочинну організацію Shadaloo та хоче помститися за смерть батька.

При цьому її дизайн від початку будувався навколо фізичних можливостей героїні. Великі ноги добре поєднувалися з її стилем бою, що включає численні швидкі удари ногами. У дослідженні дизайну персонажа також зазначається, що костюм та форма тіла були адаптовані так, щоб підкреслити силу та рухливість Чун-Лі.

Але причина виявилася не лише у бойових прийомах

Історія створення зовнішності Чун-Лі має і більш особисту сторону. Зарубіжні публікації з посиланням на розповіді людей, які працювали над Street Fighter, зазначають, що художник Акіра Ясуда, відомий як Akiman, сам надавав перевагу такому типу жіночої фігури. Саме тому потужні стегна поступово стали важливою частиною образу героїні.

Згодом пропорції ставали ще помітнішими. Продюсер серії Йосінорі Оно розповідав, що при створенні Street Fighter III ноги Чун-Лі несподівано стали значно товстішими у міру роботи художників над спрайтом. За його словами, команда при цьому вважала, що збільшені ноги роблять рухи персонажа виразнішими.

Образ викликав суперечки

Сьогодні Чун-Лі одночасно сприймається як сильна героїня та як приклад сексуалізованого дизайну жінки у відеоіграх. Академічне дослідження, присвячене змінам її зовнішності з 1991 по 2021 рік, дійшло висновку, що сексуалізовані елементи образу з часом посилювалися. При цьому дослідники зазначають, що героїня спочатку була створена як активний та самостійний персонаж, а не пасивний образ.

Саме поєднання бойової сили, впізнаваного костюма та незвичайних пропорцій зробило Чун-Лі однією з найвідоміших героїнь в історії файтингів.

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