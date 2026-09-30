Почему DOOM II до сих пор не отпускает игроков: секреты, раскрываемые десятилетиями

30 сентября 1994 г. в США вышла DOOM II: Hell on Earth. В этом году легендарному шутеру исполняется 32 года, но игра по-прежнему удивляет поклонников деталями, которые разработчики спрятали еще в начале 90-х.

Скриншот DOOM II после прохождения 17-го уровня Tenements. Фото: id Software / Wikimedia Commons

Секрет, которого ждали 24 года

Один из самых известных примеров спрятан на 15-й карте – Industrial Zone. Там есть телепорт, который обозначен как секрет, но обычным способом активировать его невозможно: персонаж не может просто зайти на нужный участок.

В 2018 году игрок Zero Master нашел способ сделать это без читов. Он использовал врага, который должен был подтолкнуть Думгая в телепорт. Джон Ромеро, один из создателей игры, лично поздравил игрока с открытием секрета.

Внутри спрятали Wolfenstein 3D

У Industrial Zone есть еще одна неожиданность. Секретный выход из MAP15 ведет на MAP31: Wolfenstein – уровень, созданный в качестве отсылки к Wolfenstein 3D. Его планировка в значительной степени повторяет первую карту этой игры, но солдат заменили врагами из DOOM II.

А из MAP31 можно попасть еще на один секретный уровень – MAP32: Grosse. Так в игре появилась целая скрытая ветвь, которую легко пропустить во время обычного прохождения.

Именно такие детали и помогли игре оставаться интересной для игроков десятилетиями. Даже спустя годы после релиза в игре находили механики и секреты, о которых ее создатели позаботились еще в 1994 году. Поэтому DOOM II остается игрой, в которой даже знакомые уровни могут скрывать неожиданные находки, и не отпускает игроков.

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