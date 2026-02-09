Як виглядає перше фото в інтернеті: випадковий знімок 4 дівчат змінив історію

Сьогодні інтернет неможливо уявити без зображень. Фотографії формують новини, соціальні мережі та цифрову культуру. Але понад 30 років тому Всесвітня павутина була повністю текстовою. Як виявилося історія першого фото в інтернеті почалася не з технологічного прориву, а з музичного жарту в науковій лабораторії.

Перше фото в інтернеті

18 липня 1992 року в мережі з’явилося перше в історії фото в інтернеті. На ньому зображено чотири жінки з гумористичного гурту Les Horribles Cernettes, який існував при Європейській організації ядерних досліджень (ЦЕРН) у Женеві. Чотирьох учасниць гурту звали Колетт Маркс-Нільсен, Анджела Хігні, Мішель де Дженнаро та Кандіан Лінн Веронно. Вони були співробітницями або близькими до науковців ЦЕРНу та виконували іронічні пісні про фізиків, атоми й комп’ютерні технології.

Фотографію зробив IT-розробник Сільвано де Дженнаро під час музичного фестивалю для науковців. Знімок було відскановано, відредаговано у ранній версії Adobe Photoshop і збережено у форматі GIF на комп’ютері Macintosh. Згодом його попросив опублікувати колега де Дженнаро та головний розробник Всесвітньої павутини Тім Бернерс-Лі.

Перше фото в інтернеті

Ось як Сільвано де Дженнаро згадує обставини публікації першого фото в інтернеті:

"У 1992 році, після їхнього виступу на фестивалі жорстких металів CERN, мій колега Тім Бернерс-Лі попросив мене надати кілька сканованих фотографій "дівчат з CERN", щоб опублікувати їх у якійсь інформаційній системі, яку він щойно винайшов, під назвою "Всесвітня павутина". Я мав лише туманне уявлення про те, що це таке, але я відсканував кілька фотографій на своєму Mac і передав їх через FTP на тепер уже відомий сайт Тіма "info.cern.ch". Звідки мені було знати, що я проходжу історичну віху, адже зображення вище було першим, на яке коли-небудь з’явилося у веббраузері!", — сказав Дженнаро.

Це фото стало символом переходу інтернету від сухої текстової мережі до візуального середовища, яким ми користуємося щодня.

