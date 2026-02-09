Как выглядит первое фото в интернете: случайный снимок 4 девушек изменил историю

Сегодня интернет невозможно представить без изображений. Фотографии формируют новости, социальные сети и цифровую культуру. Но более 30 лет назад Всемирная паутина была полностью текстовой. Как оказалось, история первого фото в интернете началась не с технологического прорыва, а с музыкальной шутки в научной лаборатории.

Первое фото в интернете

18 июля 1992 года в сети появилось первое в истории фото в интернете. На нем изображены четыре женщины из юмористической группы Les Horribles Cernettes, существовавшей при Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве. Четырех участниц группы звали Колетт Маркс-Нильсен, Анджела Хигни, Мишель де Дженнаро и Кандиан Линн Веронно. Они были сотрудницами или близкими к ученым ЦЕРН и исполняли иронические песни о физиках, атомах и компьютерных технологиях.

Фотографию сделал IT-разработчик Сильвано де Дженнаро во время музыкального фестиваля для ученых. Снимок был отсканирован, отредактирован в ранней версии Adobe Photoshop и сохранен в формате GIF на компьютере Macintosh. Впоследствии его попросил опубликовать коллега де Дженнаро и главный разработчик Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли.

Вот как Сильвано де Дженнаро вспоминает обстоятельства публикации первого фото в интернете:

"В 1992 году, после их выступления на фестивале жестких металлов CERN, мой коллега Тим Бернерс-Ли попросил меня предоставить несколько сканированных фотографий "девушек с CERN", чтобы опубликовать их в какой-то информационной системе, которую он только что изобрел, под названием "Всемирная паутина". Я имел лишь туманное представление о том, что это такое, но я отсканировал несколько фотографий на своем Mac и передал их через FTP на уже известный сайт Тима "info.cern.ch". Откуда мне было знать, что я прохожу историческую веху, ведь изображение выше было первым, на которое когда-нибудь появилось в веб-браузере!", — сказал Дженнаро.

Это фото стало символом перехода интернета от сухой текстовой сети к визуальной среде, которой мы пользуемся каждый день.

