Как выглядит первое фото в интернете: случайный снимок 4 девушек изменил историю

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Сегодня интернет невозможно представить без изображений. Фотографии формируют новости, социальные сети и цифровую культуру. Но более 30 лет назад Всемирная паутина была полностью текстовой. Как оказалось, история первого фото в интернете началась не с технологического прорыва, а с музыкальной шутки в научной лаборатории.
Первое фото в интернете
18 июля 1992 года в сети появилось первое в истории фото в интернете. На нем изображены четыре женщины из юмористической группы Les Horribles Cernettes, существовавшей при Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве. Четырех участниц группы звали Колетт Маркс-Нильсен, Анджела Хигни, Мишель де Дженнаро и Кандиан Линн Веронно. Они были сотрудницами или близкими к ученым ЦЕРН и исполняли иронические песни о физиках, атомах и компьютерных технологиях.
Фотографию сделал IT-разработчик Сильвано де Дженнаро во время музыкального фестиваля для ученых. Снимок был отсканирован, отредактирован в ранней версии Adobe Photoshop и сохранен в формате GIF на компьютере Macintosh. Впоследствии его попросил опубликовать коллега де Дженнаро и главный разработчик Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли.
Первое фото в интернете
Вот как Сильвано де Дженнаро вспоминает обстоятельства публикации первого фото в интернете:
Это фото стало символом перехода интернета от сухой текстовой сети к визуальной среде, которой мы пользуемся каждый день.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект убивает интернет.
Также "Комментарии" писали о ТОП странах с самым быстрым интернетом.