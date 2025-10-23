logo_ukra

В США готуються прийняти податок на соціальні мережі: як він працюватиме

Мер Чикаго пропонує новий податок для соцмереж - 50 центів за користувача на місяць.

23 жовтня 2025, 15:10
Автор:
avatar

Slava Kot

У США можуть запровадити новий податок на соціальні мережі. Ініціатива належить меру Чикаго Брендону Джонсону, який таким чином пропонує новий спосіб щодо скорочення міського дефіциту бюджету, що наразі перевищує 1,2 мільярда доларів.

В США готуються прийняти податок на соціальні мережі: як він працюватиме

У США готують податок на соцмережі. Фото з відкритих джерел

Брендон Джонсон заявив, що мета податку на соціальні мережі переслідує не лише фінансові, а й соціальні цілі. За його словами, вплив соціальних мереж на психічне здоров’я можна порівняти з нікотином чи алкоголем, які вже давно підлягають оподаткуванню.

"Так само, як ми оподатковуємо інші шкідливі звички, такі як тютюн чи нікотин, настав час зробити це й для компаній соціальних мереж", — заявив мер Чикаго.

Згідно з пропозицією, соціальні мережі Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok та інші сплачуватимуть 50 центів на місяць за кожного активного користувача. Перші 100 тисяч користувачів соцмережі будуть звільнені від сплати.

Очікується, що цей податок може щорічно приносити близько 31 мільйона доларів в бюджет міста Чикаго, які планують спрямувати на розширення міських психіатричних клінік та реагування на кризові ситуації.

Однак пропозиція викликала хвилю скепсису серед членів міської ради міста. Вони сумніваються, чи має Чикаго законне право запроваджувати такий податок самостійно.

"Ми будемо першими у країні, хто це зробить. Наскільки ми впевнені, що місто взагалі має право стягувати такий податок?" — запитав член ради Брендан Рейлі.

Представники мерії відповіли, що, на їхню думку, закон дозволяє подібний збір, оскільки він підпадає під категорію "податку на розваги".

Якщо податок буде ухвалено, Чикаго стане першим містом у США, яке безпосередньо обкладає соцмережі податком за користувачів. Хоча ініціатива спрямована насамперед на великі корпорації, існують побоювання, що зрештою витрати можуть бути перекладені на користувачів.

Джерело: https://www.yahoo.com/news/articles/chicago-mayor-proposes-groundbreaking-tax-224056436.html
