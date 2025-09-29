З’явилася нова соцмережа Vibes: вона дозволяє створювати ШІ-відео

Американська технологічна компанія Meta, що належить Марку Цукербергу, 25 вересня оголосила про запуск нової соціальної мережі Vibes. Унікальність платформи полягає у тому, що вона дозволяє користувачам створювати та редагувати відео за допомогою інструментів штучного інтелекту.

Meta запустила нову соцмережу Vibes. Фото з відкритих джерел

У соцмережі Vibes можна генерувати короткі відео з нуля або змінювати вже існуючі, додаючи музику, візуальні ефекти чи новий стиль. Готове ШІ-відео можна опублікувати безпосередньо у стрічці Vibes, відправити друзям у приватних повідомленнях або поширити в Instagram та Facebook, зокрема в Stories та Reels.

Після входу на платформу новачки побачать добірку відео створених штучним інтелектом від креаторів та спільнот. Надалі стрічка ставатиме більш персоналізованою, відображаючи контент відповідно до інтересів користувача. Vibes пропонує нескінченний потік ШІ-відео, де можна не лише дивитися чужі роботи, а й змінювати їх чи створювати власні завдяки вбудованим інструментам.





Meta заявляє, що це лише початок розвитку Vibes. У компанії анонсували розробку нових моделей штучного інтелекту, а також співпрацю з відомими цифровими митцями для розширення функціоналу.

"Ми працюємо над ще більш потужними інструментами та моделями для створення контенту разом із низкою талановитих візуальних художників та творців, і в майбутньому будемо ширше впроваджувати їх у роботу", — йдеться в заяві.

