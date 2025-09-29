logo_ukra

Головна Новини HI-tech інтернет З'явилася нова соцмережа Vibes: вона дозволяє створювати ШІ-відео
commentss НОВИНИ Всі новини

З’явилася нова соцмережа Vibes: вона дозволяє створювати ШІ-відео

Meta представила соцмережу Vibes, де можна генерувати та редагувати відео за допомогою штучного інтелекту

29 вересня 2025, 14:07
Американська технологічна компанія Meta, що належить Марку Цукербергу, 25 вересня оголосила про запуск нової соціальної мережі Vibes. Унікальність платформи полягає у тому, що вона дозволяє користувачам створювати та редагувати відео за допомогою інструментів штучного інтелекту.

З’явилася нова соцмережа Vibes: вона дозволяє створювати ШІ-відео

Meta запустила нову соцмережу Vibes. Фото з відкритих джерел

У соцмережі Vibes можна генерувати короткі відео з нуля або змінювати вже існуючі, додаючи музику, візуальні ефекти чи новий стиль. Готове ШІ-відео можна опублікувати безпосередньо у стрічці Vibes, відправити друзям у приватних повідомленнях або поширити в Instagram та Facebook, зокрема в Stories та Reels.

Після входу на платформу новачки побачать добірку відео створених штучним інтелектом від креаторів та спільнот. Надалі стрічка ставатиме більш персоналізованою, відображаючи контент відповідно до інтересів користувача. Vibes пропонує нескінченний потік ШІ-відео, де можна не лише дивитися чужі роботи, а й змінювати їх чи створювати власні завдяки вбудованим інструментам.

З’явилася нова соцмережа Vibes: вона дозволяє створювати ШІ-відео - фото 2

Meta запустила нову соцмережу Vibes — можна створювати відео завдяки штучному інтелекту

З’явилася нова соцмережа Vibes: вона дозволяє створювати ШІ-відео - фото 3

Meta запустила нову соцмережу Vibes — можна створювати відео завдяки штучному інтелекту

Meta заявляє, що це лише початок розвитку Vibes. У компанії анонсували розробку нових моделей штучного інтелекту, а також співпрацю з відомими цифровими митцями для розширення функціоналу.

"Ми працюємо над ще більш потужними інструментами та моделями для створення контенту разом із низкою талановитих візуальних художників та творців, і в майбутньому будемо ширше впроваджувати їх у роботу", — йдеться в заяві.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв,  що штучний інтелект думає один про одного — Grok проти ChatGPT.

Також "Коментарі" писали про новий тренд у схудненні. Люди відмовляються від програм та тренерів на користь ШІ.



