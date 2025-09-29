Появилась новая соцсеть Vibes: она позволяет создавать ИИ-видео

Американская технологическая компания Meta, принадлежащая Марку Цукербергу, 25 сентября объявила о запуске новой социальной сети Vibes. Уникальность платформы заключается в том, что она позволяет пользователям создавать и редактировать видео с помощью инструментов искусственного интеллекта.

Meta запустила новую соцсеть Vibes. Фото из открытых источников

В соцсети Vibes можно генерировать короткие видео с нуля или изменять существующие, добавляя музыку, визуальные эффекты или новый стиль. Готовое ИИ-видео можно опубликовать непосредственно в ленте Vibes, отправить друзьям в частных сообщениях или распространить в Instagram и Facebook, в частности Stories и Reels.

После входа на платформу новички увидят подборку видео, созданных искусственным интеллектом от креаторов и сообществ. В дальнейшем лента станет более персонализированной, отображая контент в соответствии с интересами пользователя. Vibes предлагает бесконечный поток ИИ-видео, где можно не только смотреть чужие работы, но и изменять их или создавать собственные благодаря встроенным инструментам.





Meta заявляет, что это только начало развития Vibes. У компании анонсировали разработку новых моделей искусственного интеллекта, а также сотрудничество с известными цифровыми художниками для расширения функционала.

"Мы работаем над еще более мощными инструментами и моделями для создания контента вместе с рядом талантливых визуальных художников и творцов, и в будущем будем шире внедрять их в работу", — говорится в заявлении.

