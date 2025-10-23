В США готовятся принять налог на социальные сети: как он будет работать

В США могут ввести новый налог на социальные сети. Инициатива принадлежит мэру Чикаго Брендону Джонсону, который таким образом предлагает новый способ сокращения городского дефицита бюджета, что в настоящее время превышает 1,2 миллиарда долларов.

В США готовят налог на соцсети. Фото из открытых источников

Брендон Джонсон заявил, что цель налога на социальные сети преследует не только финансовые, но и социальные цели. По его словам, влияние социальных сетей на психическое здоровье сравнимо с никотином или алкоголем, которые уже давно подлежат налогообложению.

"Так же, как мы облагаем налогом другие вредные привычки, такие как табак или никотин, пора сделать это и для компаний социальных сетей", — заявил мэр Чикаго.

Согласно предложению, социальные сети Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok и другие будут платить 50 центов в месяц за каждого активного пользователя. Первые 100 тысяч пользователей соцсети будут освобождены от оплаты.

Ожидается, что этот налог может ежегодно приносить около 31 миллиона долларов в бюджет Чикаго, которые планируют направить на расширение городских психиатрических клиник и реагирование на кризисные ситуации.

Однако предложение вызвало волну скепсиса среди членов городского совета города. Они сомневаются, имеет ли Чикаго законное право вводить такой налог самостоятельно.

"Мы будем первыми в стране, кто это сделает. Насколько мы уверены, что город вообще имеет право взимать такой налог?" – спросил член совета Брендан Рэйли.

Представители мэрии ответили, что, по их мнению, закон разрешает подобный сбор, поскольку он подпадает под категорию "налога на развлечения".

Если налог будет принят, Чикаго станет первым городом в США, непосредственно облагающим соцсети налогом за пользователей. Хотя инициатива направлена прежде всего на крупные корпорации, существуют опасения, что в конечном итоге расходы могут быть переведены на пользователей.

