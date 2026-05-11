Малюють собі вуса: у Британії діти дивним чином обходять вікові перевірки в інтернеті

У Великій Британії діти навчилися масово обходити системи вікової перевірки в інтернеті. Інколи це вдається за допомогою доволі несподіваних методів. Один із них це намальовані вуса, які допомагають обдурити алгоритми розпізнавання обличчя.

Діти обходять вікові перевірки за допомогою фейкових вусів. Фото: magnific

Про методи, як можна обійти вікові перевірки в інтернеті йдеться у новому звіті організації Internet Matters, яка досліджує безпеку дітей у цифровому середовищі. У межах дослідження опитали понад 1200 дітей віком від 9 до 16 років та їхніх батьків. Майже третина дітей зізналися, що за останні два місяці їм вдалося обійти вікові обмеження на різних онлайн-платформах. Найчастіше вони використовували фальшиві дати народження або чужі документи. Однак деякі підлітки виявилися значно креативнішими.

Одна з матерів розповіла дослідникам, що її 12-річний син намалював собі вуса косметичним олівцем перед проходженням перевірки віку. Система оцінила його зовнішність як таку, що відповідає приблизно 15 рокам, і надала доступ до контенту.

Згідно зі звітом, 46% дітей вважають вікові перевірки легкими для обходу. Серед популярних способів також називають використання фотографій інших людей, відео з чужими обличчями та персонажів з відеоігор для проходження автоматичної верифікації. Найчастіше діти обходять обмеження заради доступу до соцмереж, онлайн-ігор та месенджерів. При цьому частина батьків не лише знає про такі дії, а й допомагає дітям. Близько 17% опитаних дорослих зізналися, що самі сприяли обходу перевірок, якщо вважали контент безпечним.

У Великій Британії у 2025 році набув чинності закон про онлайн-безпеку. Документ зобов’язав цифрові платформи запровадити механізми захисту дітей від небезпечного контенту.

