Дітей затягує небезпечний контент: Британія змушує соцмережі перевіряти вік користувачів

У Великій Британії посилили вимоги до соціальних мереж через ризики для дітей. Регулятори та медіа заявляють, що алгоритмічні стрічки можуть піддавати неповнолітніх небезпечному або залежному контенту.

Алгоритми соцмереж можуть ламати психіку дітей: у Британії б’ють на сполох

Як передають "Коментарі", про це пише Reuters.

Британські органи регулювання конфіденційності наголошують, що великі технологічні компанії недостатньо контролюють вік користувачів, і діти можуть легко отримувати доступ до платформ, які формально призначені для старшої аудиторії.

Платформам поставили жорсткий дедлайн

На фінальному етапі впровадження британського Закону про безпеку в інтернеті влада висунула вимоги до найбільших цифрових платформ.

Йдеться про такі компанії:

– Facebook та Instagram (Meta)

– Roblox

– Snapchat

– TikTok

– YouTube

До 30 квітня вони мають показати, як саме посилять захист дітей.

Зокрема, платформи повинні:

– посилити перевірку віку користувачів

– обмежити контакти незнайомців із дітьми

– зробити алгоритмічні стрічки безпечнішими

– припинити тестування нових продуктів на неповнолітніх

У разі невиконання вимог компаніям можуть загрожувати значні штрафи.

Уряд розглядає навіть заборону соцмереж

Британський уряд також розглядає можливість заборонити користування соціальними мережами для підлітків до 16 років.

Такий підхід уже випробували в Австралії, де влада різко посилила правила для цифрових платформ.

Втім практика показує, що підлітки часто обходять обмеження – наприклад, використовуючи VPN або створюючи фальшиві акаунти.

Соцмережі відповідають на критику

У компанії Meta заявили, що вже використовують інструменти штучного інтелекту для визначення віку користувачів і створюють спеціальні облікові записи для підлітків із додатковими налаштуваннями безпеки.

Представники YouTube також заявили, що платформа пропонує сервіси, які відповідають віковим категоріям.

Водночас TikTok відмовився коментувати вимоги британських регуляторів.

Компанії вже отримують мільйонні штрафи

Минулого місяця британський регулятор із захисту персональних даних оштрафував платформу Reddit майже на 14,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Причиною стало те, що компанія не впровадила ефективної перевірки віку та незаконно обробляла дані дітей.

Фахівці попереджають, що уряди багатьох країн дедалі активніше намагаються обмежити вплив алгоритмів соціальних мереж на підлітків, оскільки вони можуть формувати залежність від контенту та створювати ризики для психічного здоров’я.

Читайте також в "Коментарях", що голлівудська акторка Меган Фокс після паузи знову активізувалася в соціальних мережах, опублікувавши серію відвертих фото в Instagram.