Детей затягивает опасный контент: Британия заставляет соцсети проверять возраст пользователей

В Великобритании ужесточились требования к социальным сетям из-за рисков для детей. Регуляторы и медиа заявляют, что алгоритмические ленты могут подвергать несовершеннолетних опасному или зависимому контенту.

Алгоритмы соцсетей могут ломать психику детей: в Британии бьют тревогу

Как передают " Комментарии " , об этом пишет Reuters.

Британские органы регулирования конфиденциальности отмечают, что крупные технологические компании недостаточно контролируют возраст пользователей , и дети могут легко получать доступ к платформам, формально предназначенным для старшей аудитории.

Платформам поставили жесткий дедлайн

На финальном этапе внедрения британского Закона о безопасности в интернете власти выдвинули требования к крупнейшим цифровым платформам.

Речь идет о таких компаниях:

– Facebook и Instagram (Meta)

– Roblox

– Snapchat

– TikTok

– YouTube

До 30 апреля они должны показать, как усилит защиту детей.

В частности, платформы должны:

– усилить проверку возраста пользователей

– ограничить контакты незнакомцев с детьми

– сделать алгоритмические ленты более безопасными

– прекратить тестирование новых продуктов на несовершеннолетних

В случае невыполнения требований компаниям могут угрожать значительные штрафы .

Правительство рассматривает даже запрет соцсетей

Британское правительство также рассматривает возможность запретить пользование социальными сетями для подростков до 16 лет .

Такой подход уже опробовали в Австралии , где власти резко усилили правила для цифровых платформ.

Впрочем, практика показывает, что подростки часто обходят ограничения – например, используя VPN или создавая фальшивые аккаунты .

Соцсети отвечают на критику

В компании Meta заявили, что уже используют инструменты искусственного интеллекта для определения возраста пользователей и создают специальные аккаунты для подростков с дополнительными настройками безопасности.

Представители YouTube также заявили, что платформа предлагает сервисы, соответствующие возрастным категориям.

В то же время , TikTok отказался комментировать требования британских регуляторов.

Компании уже получают миллионные штрафы

В прошлом месяце британский регулятор по защите персональных данных оштрафовал платформу Reddit почти на 14,5 миллиона фунтов стерлингов .

Причиной стало то, что компания не внедрила эффективную проверку возраста и незаконно обрабатывала данные детей .

Специалисты предупреждают, что правительства многих стран все более активно пытаются ограничить влияние алгоритмов социальных сетей на подростков , поскольку они могут формировать зависимость от контента и создавать риски для психического здоровья.

