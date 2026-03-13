Детей затягивает опасный контент: Британия заставляет соцсети проверять возраст пользователей

Рубрики
Проніна Анна
В Великобритании ужесточились требования к социальным сетям из-за рисков для детей. Регуляторы и медиа заявляют, что алгоритмические ленты могут подвергать несовершеннолетних опасному или зависимому контенту.
Алгоритмы соцсетей могут ломать психику детей: в Британии бьют тревогу
Как передают " Комментарии " , об этом пишет Reuters.
Британские органы регулирования конфиденциальности отмечают, что крупные технологические компании недостаточно контролируют возраст пользователей , и дети могут легко получать доступ к платформам, формально предназначенным для старшей аудитории.
На финальном этапе внедрения британского Закона о безопасности в интернете власти выдвинули требования к крупнейшим цифровым платформам.
Речь идет о таких компаниях:
– Facebook и Instagram (Meta)
– Roblox
– Snapchat
– TikTok
– YouTube
До 30 апреля они должны показать, как усилит защиту детей.
В частности, платформы должны:
– усилить проверку возраста пользователей
– ограничить контакты незнакомцев с детьми
– сделать алгоритмические ленты более безопасными
– прекратить тестирование новых продуктов на несовершеннолетних
В случае невыполнения требований компаниям могут угрожать значительные штрафы .
Британское правительство также рассматривает возможность запретить пользование социальными сетями для подростков до 16 лет .
Такой подход уже опробовали в Австралии , где власти резко усилили правила для цифровых платформ.
Впрочем, практика показывает, что подростки часто обходят ограничения – например, используя VPN или создавая фальшивые аккаунты .
В компании Meta заявили, что уже используют инструменты искусственного интеллекта для определения возраста пользователей и создают специальные аккаунты для подростков с дополнительными настройками безопасности.
Представители YouTube также заявили, что платформа предлагает сервисы, соответствующие возрастным категориям.
В то же время , TikTok отказался комментировать требования британских регуляторов.
В прошлом месяце британский регулятор по защите персональных данных оштрафовал платформу Reddit почти на 14,5 миллиона фунтов стерлингов .
Причиной стало то, что компания не внедрила эффективную проверку возраста и незаконно обрабатывала данные детей .
Специалисты предупреждают, что правительства многих стран все более активно пытаются ограничить влияние алгоритмов социальных сетей на подростков , поскольку они могут формировать зависимость от контента и создавать риски для психического здоровья.
