Рисуют себе усы: в Британии дети странным образом обходят возрастные проверки в интернете

В Великобритании дети научились массово обходить системы возрастной проверки в Интернете. Иногда это удается с помощью довольно неожиданных методов. Один из них это нарисованные усы, которые помогают обмануть алгоритмы распознавания лица.

Дети обходят возрастные проверки с помощью фейковых усов.

О методах, как можно обойти возрастные проверки в интернете, говорится в новом отчете организации Internet Matters, которая исследует безопасность детей в цифровой среде. В рамках исследования опросили более 1200 детей от 9 до 16 лет и их родителей. Около трети детей признались, что за последние два месяца им удалось обойти возрастные ограничения на разных онлайн-платформах. Чаще они использовали фальшивые даты рождения или чужие документы. Однако некоторые подростки оказались гораздо более креативными.

Одна из матерей рассказала исследователям, что ее 12-летний сын нарисовал себе усы косметическим карандашом перед прохождением проверки возраста. Система оценила его внешность как соответствующую примерно 15 годам и предоставила доступ к контенту.

Согласно отчету, 46% детей считают возрастные проверки легкими для обхода. Среди популярных способов называют использование фотографий других людей, видео с чужими лицами и персонажей из видеоигр для прохождения автоматической верификации. Чаще всего дети обходят ограничения ради доступа к соцсетям, онлайн-играм и мессенджерам. При этом часть родителей не только знает о таких действиях, но помогает детям. Около 17% опрошенных взрослых признались, что сами способствовали обходу проверок, если сочли контент безопасным.

В Великобритании в 2025 году вступил в силу закон об онлайн-безопасности. Документ обязал цифровые платформы ввести механизмы защиты детей от опасного контента.

