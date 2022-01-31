Ученые обнаружили похожую на Землю планету: возможна ли на ней жизнь

Астрономы только что заглянули в атмосферу одной из самых экстремальных экзопланет, когда-либо открытых. Несмотря на то, что экзопланета WASP-189b совершенно непригодна для проживания (по крайней мере, как предполагают учёные), экзопланета WASP-189b является первой, на которой ученые смогли исследовать разные слои атмосферы, каждый со своим собственным химическим составом и характеристиками. Об этом сообщает Science Alert.

Космос - фото из открытых источников

WASP-189b является членом одной из наиболее интригующих групп экзопланет: горячих юпитеров. Эти экстремальные миры являются газовыми гигантами, как Юпитер, но на безумно близких орбитах со своими звездами. Соответственно, температура там очень высокая.

WASP-189b, расположенная на расстоянии примерно 322 световых лет от нас. Она примерно в 1,6 раза больше Юпитера и вращается вокруг своей звезды за 2,7-дневный период. Эта звезда молода и горяча, а это значит, что температура поверхности WASP-189b достигает 3200 градусов Цельсия (5792 градусов по Фаренгейту) на его дневной стороне, что делает планету более горячей, чем некоторые звезды.

"Мы измеряли свет, исходящий от звезды-хозяина планеты и проходящий через атмосферу планеты. Газы в его атмосфере поглощают часть звездного света, подобно тому, как озон поглощает часть солнечного света в атмосфере Земли, и таким образом оставляют свой характерный "отпечаток пальцев" ", – объясняет астроном Бибиана Принот из Лундского университета, руководившая исследованием.

Как часто можно увидеть на горячих юпитерах, эти газы включали пары тяжелых металлов. Атмосфера WASP-189b дрейфует облаками газообразного железа, титана, хрома, магния, ванадия и марганца.

Интересно, что исследователи также обнаружили следы оксида титана, который никогда раньше не был окончательно обнаружен в экзопланетной атмосфере, сказали исследователи. Оксид титана редко встречается в природе на Земле, но на WASP-189b его присутствие может способствовать формированию атмосферы.

"Оксид титана поглощает коротковолновое излучение, такое как ультрафиолетовое излучение. Поэтому его обнаружение может указывать на слой атмосферы на WASP-189b, который взаимодействует со звездным излучением так же, как озоновый слой на Земле ", – говорит астрофизик Кевин Хенг из Бернского университета.

По-видимому, мы не поедем на WASP-189b в ближайшее время. Однако это новая веха в зондировании экзопланетной атмосферы, где мы, скорее всего, заметим признаки инопланетной жизни.

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