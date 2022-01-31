Ученые обнаружили похожую на Землю планету: возможна ли на ней жизнь

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Карина Ожерельева
Астрономы только что заглянули в атмосферу одной из самых экстремальных экзопланет, когда-либо открытых. Несмотря на то, что экзопланета WASP-189b совершенно непригодна для проживания (по крайней мере, как предполагают учёные), экзопланета WASP-189b является первой, на которой ученые смогли исследовать разные слои атмосферы, каждый со своим собственным химическим составом и характеристиками. Об этом сообщает Science Alert.
Космос - фото из открытых источников
WASP-189b является членом одной из наиболее интригующих групп экзопланет: горячих юпитеров. Эти экстремальные миры являются газовыми гигантами, как Юпитер, но на безумно близких орбитах со своими звездами. Соответственно, температура там очень высокая.
WASP-189b, расположенная на расстоянии примерно 322 световых лет от нас. Она примерно в 1,6 раза больше Юпитера и вращается вокруг своей звезды за 2,7-дневный период. Эта звезда молода и горяча, а это значит, что температура поверхности WASP-189b достигает 3200 градусов Цельсия (5792 градусов по Фаренгейту) на его дневной стороне, что делает планету более горячей, чем некоторые звезды.
Как часто можно увидеть на горячих юпитерах, эти газы включали пары тяжелых металлов. Атмосфера WASP-189b дрейфует облаками газообразного железа, титана, хрома, магния, ванадия и марганца.
Интересно, что исследователи также обнаружили следы оксида титана, который никогда раньше не был окончательно обнаружен в экзопланетной атмосфере, сказали исследователи. Оксид титана редко встречается в природе на Земле, но на WASP-189b его присутствие может способствовать формированию атмосферы.
По-видимому, мы не поедем на WASP-189b в ближайшее время. Однако это новая веха в зондировании экзопланетной атмосферы, где мы, скорее всего, заметим признаки инопланетной жизни.
Как сообщали ранее "Комментарии", ученые раскрыли загадку непонятных вспышек на Солнце.
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