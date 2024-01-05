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Секс с аватаром: полиция расследует групповое изнасилование в виртуальной реальности

Персонаж девушки подвергся онлайн-атаке со стороны нескольких взрослых мужчин в виртуальной "комнате"

сегодня, 17:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Великобритании полиция расследует случай, когда группа мужчин "напала на цифровой аватар девушки в возрасте до 16 лет и изнасиловала его" в VR-игре. Правоохранители говорят, что девушка пережила такую же психологическую и эмоциональную травму, как, если бы изнасилование было в реальной жизни. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет BBC.

Секс с аватаром: полиция расследует групповое изнасилование в виртуальной реальности

Британская полиция расследует виртуальное изнасилование. Фото: из открытых источников

В материалах дела говорится, что "инцидент не привел к физическим ущербам самой девушки, однако нанес психологическую травму, которую переживают и жертвы насилия в реальной жизни".

Кроме того, как отмечается, негативное влияние самого события "усилило эффект полного погружения" из-за игры в VR-очках.

Полиция впервые рассматривает дело сексуального преступления, совершенного в виртуальном мире, в соответствии с Законом о безопасности в интернете, предусматривающим защиту несовершеннолетних пользователей.

Руководитель отдела по защите детей при Совете начальников национальной полиции Великобритании Ян Критчли отметил, что "метавселенная создает ворота для хищников, которые могут совершать ужасные преступления против детей", добавив, что правительству и правоохранителям нужно работать над адаптацией законов к делам, связанным с цифровой средой.

Пока неизвестно, по какой статье мужчин, совершивших нападение, можно будет привлечь к ответственности, ведь согласно статьям уголовного кодекса Великобритании, за сексуальное насилие могут судить только при наличии физического контакта.

В самой корпорации Meta уже заявили, что им не удалось подтвердить, что инцидент произошел в игре Horizon Worlds. Также там добавили, что внутри игры работает т.н. защита личных границ и пользователи могут держать незнакомых людей в нескольких футах от своего аватара. Впрочем, в Meta пообещали разобраться в ситуации, когда получат доступ к ее деталям.

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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-67865327
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