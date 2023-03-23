Новации в Дии: бета-тест услуги для автовладельцев

Разработчики "Дии" доработали услугу шеринга автомобиля и запустили бета-тест отмены надлежащего пользователя. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию вице-премьер-министра Михаила Федорова.

В Дії допрацювали шеринг авто

"Раньше вы делились своим техпаспортом с другим человеком, теперь сможете отменить шеринг — если больше не актуально или хотите поделиться авто с другим человеком, — написал в телеграмм Михаил Федоров. — В бета-тестировании принимают участие сразу два человека: владелец авто и водитель, которому шерят авто. Обоим нужно иметь Дия.Подпись и уже пошеренный автомобиль. После тестирования нужно будет написать свой отзыв".

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Кроме этого, Михаил Федоров отметил, что "шеринг авто — очень удобная услуга".

– Вы можете дать право управлять авто другому человеку из любого уголка мира, – пишет Михаил Федоров. – Во время войны это особенно актуальная потребность. За полгода более 103 тысяч человек поделились своими автомобилями. Больше не нужно думать, как передать физический техпаспорт родственникам или близким. К тому же теперь удобно будет отменить совместное пользование автомобилем. Регистрируйтесь на бета-тест прямо сейчас в чат-боте.

Напомним, что ранее в Дии проводились голосования по изменению названия Юго-Западной и Южной железных дорог, а также о судьбе праздника 8 марта. Большинство проголосовало за то, чтобы оставить 8 марта выходным — 1,3 млн.

Тем временем в Украину прибыли пророссийские боевики из Южной Осетии.

В Европе же заговорили об уменьшении помощи Украине в будущем.

"Мы должны принять во внимание усталость от войны и то, что это значит для поддержки со стороны западных стран. Впоследствии, она будет уменьшаться", — отметил президент Чехии Павел.

