Как погладить VR-перчаткой виртуальную собаку – фантастическая выдумка от Цукерберга

Meta Марка Цукерберга представляет новый интерфейс для Метавселенной, имитирующий ощущение прикосновения. Об этом рассказывает издание The Verge.

VR-перчатка из презентации Марка Цукерберга - фото из сети

Семь лет разработки завершились созданием VR-перчатки, которая может воспроизвести чувство удержания предмета или проведение рукой по поверхности. Устройство разработано в исследовательском отделе Reality Lab и рассматривается как объединение двух технологий – VR и AR.

Теперь перчатка может дать представление о контуре объектов, но не поможет понять текстуру материала:

"Вы можете погладить собаку, но не почувствуете ее мех", -

говорит инженер Reality Labs Кэтрин Хилли.

С другой стороны, глава лаборатории Майкл Абраш уверен:

"Мне кажется вероятным, что если тактильные перчатки сработают, вы сможете погладить собаку, но это будет виртуальная собака. Это будет другой эмоциональный опыт, но по ощущениям будет как реальность".

На перчатке размещено 15 надувных ребристых карманов. Она тесно прилегает вдоль ладони, нижней части и кончиков пальцев. Сверху на ней есть белые маркеры, которые используются в создании виртуальной реальности – камеры отслеживают, как пальцы двигаются в пространстве. С внутренней стороны – датчики, фиксирующие, как сгибаются пальцы пользователя.

Когда человек надевает перчатку и входит в VR или AR, система управления нагнетает воздух в карманах на разных частях руки. Если в виртуальном пространстве она "прикасается" к предмету, то это чувство имитируется изменением давления воздуха на кожу. Если нужно вызвать ощущение "держания", то определенные части перчатки стягиваются. Эти ощущения работают вместе с визуальными и звуковыми сигналами. В результате создается иллюзия физического осязания.

Reality Labs планирует, что пользователи с помощью этих перчаток могут также управлять очками и гарнитурами виртуальной реальности. Их будут использовать наряду с другим решением – электромиографией (EMG) – когда система считывает сигналы с руки и превращает их в цифровой код.

Изобретатели Meta, работая над перчаткой, изменили применявшуюся ранее концепцию – громоздкую механику из робототехнике. Первый прототип – один VR-палец – был готов уже в 2015 году. Разработчики из других компаний интегрируют в такие изделия еще и термические ощущения, но Reality Labs решили не придавать этому приоритета. Компания решила сосредоточиться на скорейшем массовом выпуске устройств. Также они хотят лишить ее проводов и сделать пригодной к стирке.

Подробнее о Метавселенной Марка Цукерберга узнайте в статье издания "Комментарии" по ссылке.





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