Как погладить VR-перчаткой виртуальную собаку – фантастическая выдумка от Цукерберга

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Елена Бурдейная
Meta Марка Цукерберга представляет новый интерфейс для Метавселенной, имитирующий ощущение прикосновения. Об этом рассказывает издание The Verge.
VR-перчатка из презентации Марка Цукерберга - фото из сети
Семь лет разработки завершились созданием VR-перчатки, которая может воспроизвести чувство удержания предмета или проведение рукой по поверхности. Устройство разработано в исследовательском отделе Reality Lab и рассматривается как объединение двух технологий – VR и AR.
Теперь перчатка может дать представление о контуре объектов, но не поможет понять текстуру материала:
говорит инженер Reality Labs Кэтрин Хилли.
С другой стороны, глава лаборатории Майкл Абраш уверен:
На перчатке размещено 15 надувных ребристых карманов. Она тесно прилегает вдоль ладони, нижней части и кончиков пальцев. Сверху на ней есть белые маркеры, которые используются в создании виртуальной реальности – камеры отслеживают, как пальцы двигаются в пространстве. С внутренней стороны – датчики, фиксирующие, как сгибаются пальцы пользователя.
Когда человек надевает перчатку и входит в VR или AR, система управления нагнетает воздух в карманах на разных частях руки. Если в виртуальном пространстве она "прикасается" к предмету, то это чувство имитируется изменением давления воздуха на кожу. Если нужно вызвать ощущение "держания", то определенные части перчатки стягиваются. Эти ощущения работают вместе с визуальными и звуковыми сигналами. В результате создается иллюзия физического осязания.
Reality Labs планирует, что пользователи с помощью этих перчаток могут также управлять очками и гарнитурами виртуальной реальности. Их будут использовать наряду с другим решением – электромиографией (EMG) – когда система считывает сигналы с руки и превращает их в цифровой код.
Изобретатели Meta, работая над перчаткой, изменили применявшуюся ранее концепцию – громоздкую механику из робототехнике. Первый прототип – один VR-палец – был готов уже в 2015 году. Разработчики из других компаний интегрируют в такие изделия еще и термические ощущения, но Reality Labs решили не придавать этому приоритета. Компания решила сосредоточиться на скорейшем массовом выпуске устройств. Также они хотят лишить ее проводов и сделать пригодной к стирке.
Подробнее о Метавселенной Марка Цукерберга узнайте в статье издания "Комментарии" по ссылке.
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