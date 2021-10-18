Мегавселенная - новая идея Facebook с элементами виртуальной реальности

Компания Facebook объявила, что планирует создать Мегавселенную, сообщает агентство BBC News.

Мегавселенная с виртуальной и дополненной реальностью, как в игре Pokémon Go - фото из сети

Мегавселенная — онлайн-мир, где люди смогут развлекаться, работать, общаться в единой виртуальной среде. При этом они будут использовать гарнитуру VR (Virtual Reality — с англ. виртуальная реальность), например, Oculus Rift от Facebook. Также будет дополненная реальность, похожая на ту, которая была в игре Pokémon Go: на слой реального мира накладывается цифровой слой. Кроме того Мегавселеная Фейсбук свяжется с мирами, созданными другими цифровыми гигантами — Google, Apple — или реальностью виртуальной игры.

Идея требует 50 млн долл. стартовых инвестиций. Средства будут использованы для того, чтобы изучить, соответствует ли идея мегавселенной нормативным и правовым проблемам. Они будут разделены между специализированными организациями: Seoul National University, Women in Immersive Tech и другими. Воплощать планируют в Европе. Будет создано около 10 тыс. рабочих мест для квалифицированных инженеров, программистов.

Как пишет Guardian, Ник Клегг (Nick Clegg), вице-президент Фейсбук по глобальным вопросам, сообщил в своем блоге о начале найма на работу новых специалистов. Предпочтение будет отдаваться европейцам, поскольку компания планирует ближайшие пять лет использовать именно европейский технологический инновационный потенциал и таланты.

Фейсбук обратил внимание на то, что в Германии работали над мРНК-вакцинами, в Швеции все финансовые операции переведены в онлайн. Американская компания будет инвестировать в лабораторию исследования искусственного интеллекта во Франции и в исследование виртуальной и дополненной реальности в Ирландии.

Маргрете Вестаг (Margrethe Vestager), уполномоченная ЕС по вопросам конкуренции, между тем заявила, что Европа помнит о последствиях отключения единой компании от сети и не планирует полагаться на одного цифрового игрока в вопросах свободы взглядов, конфиденциальности и прозрачности.

Об угрозе 36-миллионного штрафа для компании Facebook издание "Комментарии" информировало своих читателей раньше.





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