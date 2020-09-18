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Жительница Нью-Джерси подала в суд на Facebook

Facebook столкнулся с новым судебным иском, на этот раз со стороны пользователя

сегодня, 11:53
Автор:

Павел Зинченко

На Facebook снова подали в суд за якобы шпионаж за пользователями Instagram. На этот раз за счет несанкционированного использования камер их мобильных телефонов. Об этом сообщает The Straits Times.

Жительница Нью-Джерси подала в суд на Facebook

В жалобе, поданной в четверг (17 сентября) в федеральный суд Сан-Франциско, пользовательница Instagram из Нью-Джерси Бриттани Кондити утверждает, что приложение использует камеру намеренно и с целью сбора прибыльных и ценных данных о своих пользователях.

"Получая исключительно личные и интимные данные о своих пользователях, в том числе в их собственных домах, Instagram и Facebook могут собирать ценные сведения и исследования рынка"

О судебном иске сообщили СМИ. Стало  известно, что приложение для обмена фотографиями, похоже, получало доступ к камерам iPhone, даже когда они не использовались активно. Facebook опроверг сообщения и обвинил во всем ошибку, которая заключалась в срабатывании того, что компания назвала ложными уведомлениями о доступе Instagram к камерам iPhone. Facebook заверил, что работает над устранением ошибки.

Как сообщало издание "Комментарии", бывшая сотрудница Facebook сделала шокирующее заявление.


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