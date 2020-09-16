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Главная Новости IT технологии Мои руки в крови: бывшая сотрудница Facebook сделала шокирующее заявление
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Мои руки в крови: бывшая сотрудница Facebook сделала шокирующее заявление

Facebook заботится о демократии в Северной Америке и Европе, но при этом не обращает никакого внимания на другие страны

сегодня, 11:43
Автор:

Павел Зинченко

Бывшая сотрудница Facebook обвинила гиганта социальных сетей в игнорировании многочисленных доказательств, свидетельствующих о том, что платформа неправильно использовалась и манипулировалась поддельными учетными записями для оказания влияния на выборы или политические дела в различных странах, включая Индию, Украину, Эквадор, Испанию, Бразилию и Боливию. Об этом сообщает издание The Logical Indian.

Мои руки в крови: бывшая сотрудница Facebook сделала шокирующее заявление

В своей служебной записке, состоящей из 6600 слов, Софи Чжан, бывший специалист по обработке данных в Facebook, привела конкретные примеры того, как главы правительств и политических партий в этих странах использовали фальшивые аккаунты, чтобы влиять на общественное мнение.

Меморандум по большей части представляет собой обширный отчет о неудачах гиганта социальных сетей, четко объясняющий халатность сети по отношению к таким действиям. Также Чжан заявила, что социальная сеть часто реагировала на ситуации слишком поздно, чтобы была возможность предпринять какие-либо действия относительно манипуляций, которые затем повлияли на политическую судьбу наций. Чжан считает себя виноватой во многих проблемах, с которыми столкнулись страны из-за политики Facebook.

"Я принимала решения, затрагивающие лидеров стран. Я знаю, что руки у меня уже в крови"

Экс-сотрудница утверждает, что соцсеть больше сфокусирована на своем имидже, чем на решении проблем. К угрозам демократии в США и Западной Европе компания относится серьезно, а другие регионы не являются приоритетом. Атаки ботов, направленные на вмешательство в политику некоторых стран, вроде Азербайджана, Гондураса, Украины, Бразилии, не предотвращаются месяцами. 

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook не позволил мужчине транслировать собственную смерть.


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