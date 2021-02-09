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Ждать осталось недолго: в сети появились первые скриншоты Android 12 (ФОТО)

Разработчики рассказали о некоторых особенностях грядущей Android 12

сегодня, 15:47
Автор:

Павел Зинченко

ОС Android 12 от Google выйдет в этом году осенью, если компания придерживается своих прошлых сроков выпуска. Перед этим мы должны увидеть несколько бета-версий, первая из которых должна появиться в течение нескольких недель. Пока мы терпеливо ждем ее выхода, разработчики XDA опубликовали серию скриншотов новой версии Android 12, которые нашли во внутренних документах Google. В системе изменили дизайн и добавили несколько новых функций.

Ждать осталось недолго: в сети появились первые скриншоты Android 12 (ФОТО)

Android 12 появится в этом году

Внешний вид напоминает iOS в некоторой степени, как и некоторые из новых функций конфиденциальности — например, значки, которые появляются в правом верхнем углу экрана, чтобы пользователи знали, что приложение использует их камеру или микрофон. Если вы нажмете на эти значки, то увидите всплывающее окно с информацией о том, какая программа что использует. Также появится быстрый способ отключить камеру или микрофон одним нажатием переключателя.


Ждать осталось недолго: в сети появились первые скриншоты Android 12 (ФОТО) - фото 2

Также была переработана панель уведомлений. В этом меню разработчики отказались от прозрачности фона, а углы вкладок стали более закругленными. Также при частичном открытии панели теперь доступны только четыре настройки, а не шесть, как было раньше.

Кроме того, ожидается, что Android 12 принесет опцию обмена паролями Wi-Fi с соседними устройствами. Остальные подробности пока хранятся в тайне.

Как сообщало издание "Комментарии", Google продлит время службы обновлений безопасности Android. Телефоны Android будут поддерживать до четырех новых версий ОС благодаря сотрудничеству между Google и Qualcomm. Согласно сообщению в блоге инженеров Google, все новые мобильные платформы с чипом Qualcomm получат четыре обновления версии ОС и четыре года обновлений безопасности. 

Google изменил Android, сделав его более модульным и упрощающим обновление. Этот шаг, известный как Project Treble, разделил структуру ОС и ориентированное на устройство низкоуровневое программное обеспечение (так называемая реализация поставщика). Хотя это было хорошо для производителей устройств, это привело к "дополнительной сложности" для производителей микросхем.

телефоны Android будут поддерживать до четырех новых версий ОС благодаря сотрудничеству между Google и Qualcomm. Согласно сообщению в блоге инженеров Google, все новые мобильные платформы с чипом Qualcomm получат четыре обновления версии ОС и четыре года обновлений безопасности. Google продлит время службы обновлений безопасности Android ФОТО: Pocketnow В 2017 году Google изменил Android, сделав его более модульным и упрощающим обновление. Этот шаг, известный как Project Treble, разделил структуру ОС и ориентированное на устройство низкоуровневое программное обеспечение (так называемая реализация поставщика). Хотя это было хорошо для производителей устройств, это привело к "дополнительной сложности" для производителей микросхем.

Источник: https://it.comments.ua/news/technology/google-prodlit-vremya-sluzhby-obnovleniy-bezopasnosti-android-667832.html
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Источник: https://www.republicworld.com/technology-news/mobile/android-12-screenshots-leaked-whats-new-coming-get-the-first-look.html
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