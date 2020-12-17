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Google продлит время службы обновлений безопасности Android

Google изменил Android, сделав его более модульным и упрощающим обновление

сегодня, 18:57
Автор:

Павел Зинченко

В будущем телефоны Android будут поддерживать до четырех новых версий ОС благодаря сотрудничеству между Google и Qualcomm. Согласно сообщению в блоге инженеров Google, все новые мобильные платформы с чипом Qualcomm получат четыре обновления версии ОС и четыре года обновлений безопасности.

Google продлит время службы обновлений безопасности Android

ФОТО: Pocketnow

В 2017 году Google изменил Android, сделав его более модульным и упрощающим обновление. Этот шаг, известный как Project Treble, разделил структуру ОС и ориентированное на устройство низкоуровневое программное обеспечение (так называемая реализация поставщика). Хотя это было хорошо для производителей устройств, это привело к "дополнительной сложности" для производителей микросхем.

"Для каждой модели SoC производителям теперь необходимо было создать несколько комбинаций реализаций поставщиков для поддержки OEM-производителей, которые будут использовать этот набор микросхем для запуска новых устройств и развертывания обновлений ОС на ранее выпущенных устройствах", — заявили инженеры Google.

Они добавили, что в результате через три года после запуска набора микросхем поставщик SoC должен будет поддерживать до шести комбинаций программного обеспечения для ОС и реализаций поставщика, что приводит к огромным затратам на разработку.

Новое решение теперь распространяет "принцип отсутствия обратной силы" на SoC, а также на устройства.  В течение последнего года Google работал с Qualcomm, чтобы "все новые мобильные платформы Qualcomm, использующие принцип отсутствия обратной активности для SoC, поддерживали четыре версии ОС Android и четыре года обновлений безопасности".

Это означает, что устройство будет поставляться с исходной ОС Android, а затем получит три дополнительных обновления программного обеспечения в течение своего срока службы. Обновления безопасности продлятся еще на один год, чтобы покрыть последний запуск программного обеспечения, в результате чего общий срок службы составит четыре года.

Как сообщало издание "Комментарии", обнаружены 17 опасных приложений на Android.


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Источник: https://www.itpro.co.uk/mobile/google-android/358169/google-and-qualcomm-team-up-to-support-four-android-updates#:~:text=Security%20updates%20will%20extend%20for,total%20lifespan%20to%20four%20years.
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