Обнаружены 17 опасных приложений на Android

В 17 приложениях для смартфонов на операционной системе Android обнаружили опасное вредоносное программное обеспечение (ПО), цель которого — красть личные данные пользователей. Об этом сообщает портал Zscaler, основная цель которого следить за безопасностью личных данных пользователей.

По словам аналитиков компании, речь идет о вредоносе Joker, разработчики которого продолжают находить лазейки для того, чтобы попасть в официальный магазин приложений Google Play. Сотрудники компании нашли по крайней мере 17 опасных программ. Среди них переводчик, мессенджеры для обмена сообщениями, приложение для работы с фото, конвертеры PDF-файлов. В сумме приложения загрузили около 120 тысяч раз.

Joker в случае успешной установки на смартфоне на Android сможет красть SMS-сообщения, списки с контактами, информацию об устройстве. В настоящее время все вычисленные опасные приложения недоступны для загрузки.

Как ранее сообщали "Комментарии", крупные технологические компании начали удалять китайские приложения.

UC Browser, Shareit и Club Factory и другие приложения, заблокированные Индией, больше не отображаются в Apple App Store и Google Play Store. В своем заявлении представитель Google сообщил, что компания "временно заблокировала доступ к китайским приложениям" в Google Play Store на время ознакомления с новыми правилами от индийского правительства". Компания Apple, которая так же, как Google, выполняет указания индийских властей, не ответила на запрос о комментариях.



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