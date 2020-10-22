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Японец создал съедобный пластик, чтобы защитить оленей

Олени смогут питаться особым съедобным пластиком, который не причинит им вреда

сегодня, 14:05
Автор:

Павел Зинченко

Японец решил найти решение проблемы с пластиком, сделав "съедобный" пластик, чтобы защитить священного оленя своего города. Об этом сообщает WION.

Японец создал съедобный пластик, чтобы защитить оленей

Японец создал съедобный пластик

Хидетоси Мацукава из японского города Нара обнаружил, что олени умирают после того, как съедают пластиковые пакеты, оставленные туристами. В Нара, на юге центральной части Хонсю, водится несколько сотен оленей. Это популярное туристическое место в стране.

Мацукава объединился с местным производителем бумаги в Наре, чтобы разработать бумагу под названием "Шикагами". Он сделал из рисовых отрубей и молока. По его мнению, такие пакеты были бы безопасны для оленей.

Японец рассказал, что пакеты также проверены на безопасность для употребления в пищу. Новая разработка поможет защитить популяцию оленей в городе, которая сильно пострадала из-за потребления выброшенного людьми пластика.

Недавно проведенное исследование показало, что на дне океанов, вероятно, находятся 14 миллионов тонн пластиковых деталей. Микропластик имеет диаметр 5 мм или меньше и обычно образуется после отделения от более крупных пластиковых предметов.

Как сообщало издание "Комментарии", поисковая система поможет очистить моря и океаны от пластика.


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