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Поисковая система поможет очистить моря и океаны от пластика

Основатели компании хотят приобщить к очистке океанов каждого человека

сегодня, 15:21
Автор:

Павел Зинченко

Компания Ocean Cleanup Group (OCG) создала поисковую систему, которая помогает очищать океан. Эта некоммерческая организация, основанная в декабре 2019 года, стремится спасать морское побережье от загрязнения пластиком. Об этом сообщает Forbes.

Поисковая система поможет очистить моря и океаны от пластика

Расширение работает как Google и чем больше пользователь ищет, тем более релевантные объявления отображаются. Разница в том, что OCG в конечном итоге получает часть цены, которую платит рекламодатель, и использует деньги для финансирования операций по очистке.

Основатели компании Майк Пауэлл и Джон Чемберс хотели создать что-то, что могло бы побудить людей "вносить изменения, где бы они ни находились". Майк Пауэлл рассказал Forbes как зародилась идея проекта.

"Во время путешествия я был шокирован масштабами пластиковых отходов в некоторых странах, вы постоянно слышите и видите новости об этом, но, увидев это воочию, я действительно кое-что понял"

Пауэлл использовал свои сбережения и технические навыки для разработки специальной программы OCG. За три месяца Пауэлл и Чемберс удалили более 126 тонн пластика благодаря 100 000 пользователей поисковых систем.

По данным Фонда Эллен Макартур, к 2050 году в море может оказаться больше пластикового мусора, чем рыбы. В прошлом году в отчете Университета Ньюкасла в Австралии сообщалось, что в среднем человек каждую неделю проглатывает пластик, эквивалентный весу кредитной карты.

Как сообщало издание "Комментарии", Google заявила о намерениях покончить со своим углеродным следом.


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