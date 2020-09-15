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Главная Новости IT технологии Экозащитники апплодируют: Google заявила о намерениях покончить со своим углеродным следом
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Экозащитники апплодируют: Google заявила о намерениях покончить со своим углеродным следом

Новая политика Google не только защитит окружающую среду, но и создаст больше рабочих мест

сегодня, 10:27
Автор:

Павел Зинченко

Компания Google заявляет, что полностью ликвидирует свой углеродный след, инвестируя в "высококачественную компенсацию выбросов углерода". Об этом сообщает BBC.

Экозащитники апплодируют: Google заявила о намерениях покончить со своим углеродным следом

Фото: ВВС

Компания стала углеродно-нейтральною в 2007 году и утверждает, что теперь компенсирует весь углерод, который она когда-либо создавала. К 2030 году компания также намерена перевести все свои центры обработки данных и офисы на безуглеродную энергию, заявил исполнительный директор Сундар Пичаи. Пичаи сказал, что обещание Google использовать только безуглеродную энергию к 2030 году стало для нее "самой большой пробой в области устойчивого развития". По его словам, в течение следующих пяти лет в результате новой политики компании будет создано 12 000 рабочих мест.

Защитники окружающей среды приветствовали столь привлекательное обязательство Google по сокращению выбросов, наносящих ущерб планете. Тем не менее, заявление о "возмещении" всего исторического углеродного "долга" Google требует тщательного изучения.

Другие крупные технологические компании также взяли на себя обязательства по сокращению или прекращению использования углерода. В январе Microsoft объявила о планах стать "углеродно-отрицательными" к 2030 году. В июле Apple объявила о своей цели к 2030 году достичь нулевого уровня выбросов углерода во всем своем бизнесе и производственной цепочке поставок. Amazon поставила цель к 2040 году стать углеродно-нейтральной.

Как сообщало издание "Комментарии", Google сообщила о релизе новых смартфонов.


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