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Компания Google сообщила о релизе новых смартфонов

Смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G будут представлены уже в этом месяце

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Компания Google готовится к запуску смартфонов Pixel 5 и Pixel 4a 5G 25 сентября в Германии. Об этом сообщает издание Business Standard.

Внутренний документ немецкого отделения Vodafone предполагает, что Google Pixel 4a 5G и Google Pixel 5 могут появиться в Германии 25 сентября. Если это правда, общий запуск Pixel 5 и Pixel 4a 5G может быть очень скоро и, вероятно, начнется в тот же день, сообщает информационный портал Android Authority.

Компания Google сообщила о релизе новых смартфонов

По словам Джона Проссера, надежного инсайдера Apple, Pixel 5G будет представлен в черном и зеленом цветах. Вариант Pixel 4a 5G будет анонсирован только в черном цвете. Google Pixel 5 недавно появился в AI Benchmark, и утечка подтверждает, что он работает на SoC SD765G. Наличие SD765G внутри устройства свидетельствует о том, что он дебютирует как первый телефон Pixel с поддержкой 5G.

Устройство станет первым телефоном Pixel с 8 ГБ оперативной памяти. Однако в AI Benchmark нет информации о других характеристиках устройства. Ожидается, что будущий смартфон Pixel 5 будет иметь большую 6,67-дюймовую OLED-панель с частотой 120 Гц.

Аналитик дисплеев Росс Янг ранее в этом месяце заявил, что следующее устройство Pixel будет оснащено 6,67-дюймовым дисплеем, поставляемым Samsung и BOE, и что экран будет поддерживать частоту обновления 120 Гц. Это будет первый телефон Pixel с 8 ГБ оперативной памяти.

Недавно анонсированный Google Pixel 4a оснащен 5,81-дюймовым OLED-дисплеем и работает на мобильной платформе Snapdragon 730. Телефон поставляется с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Как сообщало издание "Комментарии", ведущий разработчик Pixel создает универсальное приложение для камеры.


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