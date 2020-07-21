Ведущий разработчик Pixel создает универсальное приложение для камеры

Ранее в этом году Google потерял главного разработчика камеры Pixel из-за критики по поводу Pixel 4. Марк Левой в настоящее время работает в компании Adobe в качестве "вице-президента и научного сотрудника", который занимается разработкой камеры Photoshop, компьютерной фотографией и другими исследовательскими проектами. Об этом сообщает 9to5Google.

Эта информация появилась сегодня на странице Марка Левоя на LinkedIn. Сообщается, что он начал работу в Adobe в этом месяце. Левой присоединился к Google в июле 2014 года в качестве "заслуженного инженера" и "возглавил команду, которая разработала технологии вычислительной фотографии для смартфонов Pixel, включая HDR +, портретный режим и ночной прицел". Он выступал с докладом на выставке "Сделано в Google 2019" и подробно рассказал о камере Pixel 4.

На своей новой должности в Adobe Левой работает над компьютерной фотографией, а также над "Универсальным приложением Adobe Camera" и использованием искусственного интеллекта и машинного обучения для улучшения анализа данных, рекламы и другой творческой работы.

Одна из наиболее непосредственных областей, в которых его вклад можно почувствовать, - это Photoshop Camera, запущенная еще в июне. Приложение предлагает диапазон из 80 фильтров, которые можно применять в режиме реального времени.

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