Японцы намереваются сбивать вражеские дроны с помощью лазеров

Министерство обороны Японии запросило у правительства около 42 миллионов долларов из бюджета 2021 года для начала разработки лазеров для автомобилей. Колесные мобильные лазерные системы необходимы для борьбы с дронами в городских условиях. Количество дронов стремительно растет и они могут стать грозным, но дешевым оружием для террористов или орудием для вандализма. Японцы ожидают завершить разработку к 2025 году.

ФОТО: Defense News

Японское Министерство обороны в настоящее время работает над лазерной технологией с Kawasaki Heavy. К 2023 году они обещают первые результаты. На новом этапе сотрудничества в результате тендера будут выбраны пять компаний, которые одновременно решат следующие задачи: уменьшение размеров лазерных установок при увеличении их мощности.

Для борьбы с дронами на море планируется использовать микроволновое излучение. В городах такую ​​технологию решили не использовать из-за большой вероятности выхода из строя городской и бытовой электроники. Побочный ущерб от точечного лазерного удара обещает быть минимальным, тогда как микроволновый импульс может временно или навсегда вывести из строя электронику.

По словам представителя Минобороны Японии, ни одна из стран сегодня не имеет мобильной лазерной установки для боевого применения. Но разработкой таковых занимаются все ведущие страны, и в этом вопросе отставать нельзя. Прошлогодний пример успешной атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии создает новую угрозу, к которой следует отнестись серьезно.

Как сообщало издание "Комментарии", дроны поднимут вышки 5G в стратосферу.

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