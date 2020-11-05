Дроны поднимут вышки 5G в стратосферу

Вышки 5G в Европе планируют поднять в стратосферу. Для этого будут использоваться беспилотники — две компании из Великобритании занимаются созданием стратосферных беспилотников. Они будут способны нести на борту базовые станции сотовой связи, которые обеспечат площадь покрытия до 140 км в диаметре.

Вышки 5G поднимутся в воздух

Ретранслятор с активной фазированной антенной решеткой размещен на борту беспилотного самолета. БПЛА будет подниматься на высоту 18,3 км, и будет кружить над заданной местностью. Дрон будет пребывать в воздухе более недели без посадки благодаря водородной силовой установке и сверхлегкой конструкции, сообщает Naked science.

Сжиженный водород на борту беспилотника будет в достаточном количестве, чтобы аппарата функционировал в течение девяти дней. Разработкой данного проекта занимаются две компании из Кембриджа — Cambridge Consultants и Stratospheric Platforms Limited. Первая создала функционирующий прототип антенны, а вторая — проводила ее испытания в Германии с помощью Deutsche Telekom.

Британские инженеры планируют начать первые воздушные испытания системы в 2022 году.



Как сообщало издание "Комментарии", Болгария и США подписали совместную декларацию о безопасности 5G.

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