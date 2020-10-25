Болгария и США подписали совместную декларацию о безопасности 5G

В пятницу официальные лица заявили, что Болгария и США подписали декларацию о безопасности сетей мобильной связи 5G, которая должна обеспечивать защищенную и более качественную связь. Об этом сообщает издание Reuters.

Болгария и США подписали декларацию о 5G

Болгария присоединилась к инициативе Госдепартамента США "Чистая сеть", в которой говорится, что она направлена ​​на устранение "долгосрочных угроз конфиденциальности, безопасности и правам человека, создаваемых свободному миру со стороны авторитарных злоумышленников, таких как Коммунистическая партия Китая".

"Болгария находится в хорошей компании. Как член Североатлантического союза она теперь присоединяется к 27 из 30 стран-членов НАТО в качестве члена "Чистой сети"", — сказала Кейт Крач, заместитель министра экономики США в видео, опубликованном болгарским правительством после подписания.

Посольство США в Софии назвало подписание "историческим" и заявило, что Болгария присоединяется к "растущей коалиции стран и компаний, приверженных защите своих сетей 5G от ненадежных поставщиков".

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сказал, что Европейский союз уже предоставил руководящие принципы по безопасности сетей 5G и что они должны основываться на честной конкуренции и прозрачности. В заявлении правительства не упоминались конкретные поставщики или значение этого документа для болгарских операторов связи, которые будут развивать сети 5G.

Но болгарская деловая газета Kapital процитировала Крач, которая сказала, что основная идея инициативы заключалась в том, чтобы гарантировать, что болгарские операторы связи будут использовать проверенных поставщиков и не будут выбирать Huawei и ZTE.

Как сообщало издание "Комментарии", Италия отказалась от услуг Huawei.

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