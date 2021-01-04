WhatsApp установил уникальный рекорд по количеству звонков

По данным Facebook, пользователи WhatsApp по всему миру совершили более 1,4 миллиарда голосовых и видеозвонков в последний день перед Новым 2021 годом, что делает их самыми популярными за один день на платформе. В то время как канун Нового года всегда приводил к резкому всплеску использования платформ Facebook, пандемия COVID-19 позволила установить новые рекорды. По данным гиганта социальных сетей, количество звонков в WhatsApp в канун Нового года увеличилось более чем на 50 процентов по сравнению с тем же днем ​​прошлого года. Другие сервисы Facebook, Instagram и Messenger, также испытали большой всплеск использования в канун Нового 2021 года.

WhatsApp установил новый рекорд. Фото: Business Today

Праздничная ночь также ознаменовала собой самый большой день для групповых видеозвонков в Messenger (с участием 3+ человек) в США, согласно сообщению в блоге Facebook. В канун Нового года было почти в два раза больше групповых звонков по сравнению со средним днем ​. Самый популярный AR-эффект, используемый в Messenger в США, — "Фейерверк 2020 года".

Facebook заявил, что, хотя канун Нового года всегда был очень загруженным вечером для его сервисов, в этом году были установлены новые рекорды, поскольку люди обращались к технологиям, чтобы оставаться на связи в социально дистанцированной ситуации. Прямые трансляции также увеличились в канун Нового года: более 55 миллионов прямых трансляций в Facebook и Instagram по всему миру в канун Нового года.

По сообщениям компании, на платформах Facebook, таких, как Instagram, Messenger и WhatsApp, круглый год наблюдается всплеск видеочатов. Компания Facebook Engineering работала над "беспрецедентным повышением эффективности" и повышением устойчивости платформы компании, говорит гигант социальных сетей. Команда работала над нагрузочным тестированием, тестированием аварийного восстановления и перестановкой емкости даже в канун Нового года.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook заставляют избавиться от Instagram и WhatsApp.

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