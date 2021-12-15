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WhatsApp усовершенствует свою функцию: уровень безопасности пользователей повысится

Теперь по умолчанию будет скрыт онлайн-статус от незнакомых людей

сегодня, 08:14
Автор:

Кравцев Сергей
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Популярный в Украине мессенджер WhatsApp запускает новую функцию, которая усиливает конфиденциальность пользователей. Теперь по умолчанию будет скрыт онлайн-статус от тех людей, которых нет в ваших контактах. Попросту говоря, люди, которые вам не знакомы и с которыми вы раньше не состояли в переписке теперь не смогут отследить онлайн вы или нет. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "WABetaInfo".

WhatsApp усовершенствует свою функцию: уровень безопасности пользователей повысится

Мессенджер WhatsApp. Фото: habr.com

До этого WhatsApp по умолчанию предлагал для этой функции значение "Все". В итоге, каждый человек мог без проблем увидеть в сети сейчас человек или нет. Теперь же, после обновления программы этот статус будет скрыт.

Конечно те люди, которые есть в вашей телефонной книге и дальше будут видеть – вошли вы в сеть или нет, но те, кто не занесен в ваш смартфон – буду лишены такой функции.

В WhatsApp решили усовершенствовать функцию, чтобы минимизировать риски сбора данных о пользователях, потому как некоторые сторонние приложения используют эту функцию для отслеживания действий людей, изучения их графика. В WhatsApp уверены, что изменения одной из функций только пойдет на пользу и защитит пользователей от лишних неприятностей.

Читайте также на портале "Комментарии" — в WhatsApp хотят усилить связь и коммуникацию со своими пользователями, существенно меняя программное обеспечение к лучшему. Именно поэтому вводится дополнительная функция – пользователи смогут жаловаться на отдельные сообщения в групповых и личных чатах. Компания пытается меняться, чтобы становиться более удобной и безопасной для пользователей.



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Источник: https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-uwp-2-2148-3-7-whats-new/
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