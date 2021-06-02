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Главная Новости IT технологии Взлетит в несколько раз: эксперты сделали прогноз касательно курса Bitcoin
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Взлетит в несколько раз: эксперты сделали прогноз касательно курса Bitcoin

Эксперты из JPMorgan сделали прогноз касательно курса Bitcoin

сегодня, 14:59
Автор:

Денис Подставной

Стратеги банка JPMorgan во главе с экспертом Николаосом Панигирцоглу опубликовали отчет, в котором указан прогноз касательно курса Bitcoin. В этом документе говорится о том, что в ближайшее время курс данная криптовалюта продолжит снижение, однако к концу года ситуация может измениться, и он поднимется в несколько раз. 

Взлетит в несколько раз: эксперты сделали прогноз касательно курса Bitcoin

Курс Bitcoin на этот год. Фото из открытых источников

Как отмечается в отчете, в среднесрочной перспективе курс Bitcoin может находиться в диапазоне от 24 до 36 тысяч долларов за монету. Такие данные были получены, основываясь на текущем соотношении волатильности валюты к золоту. 

Однако в долгосрочной перспективе цена на Bitcoin может вырасти до 145 тысяч долларов. Повышения курса криптовалюты в несколько раз может произойти к концу 2021 года. 

Также эксперты добавили, что цена в 145 тысяч за одну монету Bitcoin сравняла бы его с золотыми запасами частного сектора для инвестиционных целей. 

Ранее эксперты отмечали, что молодое поколение инвесторов выбирает криптовалюту, в то время как более взрослое — останавливается на золоте. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что директор компании Toroso Investments Майкл Венуто считает, что уже в этом году цена на популярную криптовалюту Bitcoin может измениться в несколько раз. Также он прокомментировал последние падения курса валюты.

Кроме того, издание информировало, что основатель компании Bridgewater Associates Рэй Далио поделился мнением о том, какая валюта сможет вскоре занять место доллара и стать мировой. Далио уверен, что новая мировая резервная валюта может появиться уже в ближайшие несколько лет. 




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Источник: https://cryptonewmedia.press/bitcoin-price-could-hit-145000-in-long-term-but-its-crash-isnt-over-jpmorgan-strategist/
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