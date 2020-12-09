Выпасать коров будут дроны: собаки нервируют животных

Гул крошечных роторов заменил лай собак и хлыст на этом израильском ранчо, где дроны используются для выпаса и наблюдения за скотом. Квадрокоптеры с дистанционным управлением парят рядом с коровами, которые движутся соответственно командам, а видео в реальном времени передается фермерам.

ФОТО: Ynet News

"Использование беспилотника вместо ковбоев и собак создает гораздо менее стрессовую среду для животных, а животное, которое менее подвержено стрессу, намного здоровее и продуктивнее", — сказал Ноам Азран, генеральный директор BeeFree Agro, фирмы, разрабатывающей метод.

По его словам, дроны также обеспечивают более эффективный контроль над большими стадами и пастбищами. Азран также добавил, что к технологии проявили интерес Объединенные Арабские Эмираты, которые в сентябре установили официальные отношения с Израилем.

В этом месяце, рассказал Азран, представители BeeFree Agro отправятся в эту страну Персидского залива, "чтобы посмотреть, подойдет ли наше решение для верблюдов".

Как сообщало издание "Комментарии", японцы намереваются сбивать вражеские дроны с помощью лазеров. Министерство обороны Японии запросило у правительства около 42 миллионов долларов из бюджета 2021 года для начала разработки лазеров для автомобилей. Колесные мобильные лазерные системы необходимы для борьбы с дронами в городских условиях. Количество дронов стремительно растет и они могут стать грозным, но дешевым оружием для террористов или орудием для вандализма. Японское Министерство обороны в настоящее время работает над лазерной технологией с Kawasaki Heavy.

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