Всем привет: журналист умудрилася заглянуть на закрытую видеоконференцию высокопоставленных чиновников ЕС

Голландскому журналисту удалось прервать конфиденциальную видеоконференцию министров обороны ЕС. Даниэль Верлан из RTL Nieuws присоединился к встрече после того, как министр обороны Нидерландов случайно разместил некоторые данные для входа в систему в Twitter.

ФОТО: Lenta.ru

Заметно удивленный технологический репортер начал махать рукой, когда понял, что его впустили на закрытую видеоконференцию.

"Вы знаете, что вы прыгнули на секретную конференцию? Вы знаете, что это уголовное преступление, а? Вам лучше смотать удочки до прибытия полиции", — сообщил журналисту глава внешнеполитического ведомства ЕС Хосеп Боррелл. "Да, да. Мне очень жаль. Я журналист из Нидерландов. Мне очень жаль, что я прерываю вашу конференцию. Я уйду отсюда", — ответил Верлан под смех высокопоставленых лиц.





Хотя многие считали ситуацию со взломом забавной, она вызывает серьезные вопросы по поводу безопасности конфиденциальных встреч ЕС. Встреча была завершена из-за нарушения, а представитель Совета по иностранным делам заявил RTL: "Такое нарушение незаконно, и о нем будет сообщено властям".

Представитель министерства обороны Нидерландов сказал, что опубликовать в Twitter данные для входа в систему было "глупой ошибкой".

"Это показывает, насколько осторожным следует быть при отправке фотографии встречи", — добавил чиновник.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!