Хакеры атаковали крупную фондовую биржу

NZX заявила, что ее система была полностью выведена из строя во вторник в результате DDoS-атаки, которая координировалась из-за границы. Об этом сообщает BBC . Фондовая биржа Новой Зеландии была недееспособной два дня подряд из-за кибератаки.

Биржа заявила, что атака "повлияла на подключение к сети NZX". Она решила остановить торговлю на наличных рынках незадолго до 16:00 по местному времени. Торговля во второй раз остановилась ненадолго, в среду, но возобновилась до конца дня.

DDoS-атака - это относительно простой тип кибератаки, при которой большой массив компьютеров пытается одновременно подключиться к онлайн-сервису, что превышает его возможности. Они часто используют устройства, зараженные вредоносным ПО, владельцы которых не знают, что они являются частью атаки.

Такая атака может спровоцировать проблемы с ведением бизнеса у настоящих предпринимателей. Но это не означает, что был получен доступ к какой-либо финансовой или личной информации.

NZX заявила, что атака была совершена "из оффшора через поставщика сетевых услуг". Вторая атака привела к остановке торгов на большую часть рабочего дня - с 11:24 до 15:00 по местному времени, сообщила биржа. Но, несмотря на перерыв, к моменту закрытия торгов биржа росла, почти достигнув исторического максимума.

Новозеландская организация по кибербезопасности CertNZ в ноябре прошлого года сообщила, что финансовые компании часто получают электронные письма с угрозами DDoS-атак, если не будет выплачен выкуп. В письмах утверждалось, что они были от известной российской хакерской группы Fancy Bear. Но CertNZ сказал в то время, что угроза никогда не осуществлялась, за исключением 30-минутной атаки в качестве тактики запугивания.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры опубликовали украденные у ФБР документы.

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