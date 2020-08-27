kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.08.2020

BTC/USD

11400.52

ETH/USD

384.40

LTC/USD

58.11

НБУ 27.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Хакеры атаковали крупную фондовую биржу
commentss НОВОСТИ Все новости

Хакеры атаковали крупную фондовую биржу

Фондовая биржа Новой Зеландии на два дня прекратила активную деятельность

сегодня, 11:19
Автор:

Павел Зинченко
Фондовая биржа Новой Зеландии была недееспособной два дня подряд из-за кибератаки. NZX заявила, что ее система была полностью выведена из строя во вторник в результате DDoS-атаки, которая координировалась из-за границы. Об этом сообщает BBC.
Биржа заявила, что атака "повлияла на подключение к сети NZX". Она решила остановить торговлю на наличных рынках незадолго до 16:00 по местному времени. Торговля во второй раз остановилась ненадолго, в среду, но возобновилась до конца дня.
DDoS-атака - это относительно простой тип кибератаки, при которой большой массив компьютеров пытается одновременно подключиться к онлайн-сервису, что превышает его возможности. Они часто используют устройства, зараженные вредоносным ПО, владельцы которых не знают, что они являются частью атаки.
Такая атака может спровоцировать проблемы с ведением бизнеса у настоящих предпринимателей. Но это не означает, что был получен доступ к какой-либо финансовой или личной информации.
NZX заявила, что атака была совершена "из оффшора через поставщика сетевых услуг". Вторая атака привела к остановке торгов на большую часть рабочего дня - с 11:24 до 15:00 по местному времени, сообщила биржа. Но, несмотря на перерыв, к моменту закрытия торгов биржа росла, почти достигнув исторического максимума.
Новозеландская организация по кибербезопасности CertNZ в ноябре прошлого года сообщила, что финансовые компании часто получают электронные письма с угрозами DDoS-атак, если не будет выплачен выкуп. В письмах утверждалось, что они были от известной российской хакерской группы Fancy Bear. Но CertNZ сказал в то время, что угроза никогда не осуществлялась, за исключением 30-минутной атаки в качестве тактики запугивания.
Как сообщало издание "Комментарии", хакеры опубликовали украденные у ФБР документы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!