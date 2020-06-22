Хакеры опубликовали украденные у ФБР документы

Хакеры слили в Интернет почти 270 ГБ документов ФБР и полиции, расскрыв потенциально секретную и разведывательную информацию за более чем 20-летний период. Документы были собраны под названием "BlueLeaks" и были загружены в проект "Распределенное отрицание секретов" (DDoSecrets), альтернативы WikiLeaks, который популярен среди так называемых хактивистов.

Почти три тысячи документов содержат фразу "TOP SECRET" в доступной для поиска онлайновой базе данных DDoSecrets, но почти все из них указывают уровень разрешения контакта по электронной почте, а не содержимое самого документа. В Twitter проект заявил, что база данных "предоставляет уникальную информацию о правоохранительных органах и широком спектре правительственной деятельности, включая тысячи документов, в которых упоминается COVID-19".

В базе данных содержится более 6500 документов, в которых упоминается Джордж Флойд, включая оценку угрозы проведению Дня Независимости США в связи с акциями протеста и нападениями. Менее 500 из сотен тысяч документов упоминают "Антифа", коллектив воинствующих антифашистских демонстрантов, который президент Дональд Трамп объявил террористической организацией.

Данные, как представляется, были собраны после взлома компании веб-сервисов в Хьюстоне, штат Техас, которая имеет в числе клиентов ряд правоохранительных организаций.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры атаковали штабы кандидатов в президенты.



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