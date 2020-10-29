kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.10.2020

BTC/USD

13158.90

ETH/USD

387.44

LTC/USD

55.61

НБУ 29.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Воздушный шар Google установил мировой рекорд
commentss НОВОСТИ Все новости

Воздушный шар Google установил мировой рекорд

Воздушный шар Alphabet пролетел 217 тысяч километров, практически обогнув земной шар

сегодня, 10:47
Автор:

Павел Зинченко

Alphabet, материнская компания Google, сообщила, что один из ее высотных аэростатов Loon, предоставляющих Интернет, побил рекорд полета в стратосфере, проведя в воздухе 312 дней и пролетев 217 тысяч километров, почти обогнув земной шар. Об этом сообщает издание cnet.

Воздушный шар Google установил мировой рекорд

Воздушный шар Google побил рекорд. ФОТО: TechCrunch

Путешествие воздушного шара, о котором подробно рассказал в своем блоге технический директор Loon Сальвадор Кандидо, началось в Пуэрто-Рико в мае 2019 года и закончилось в Бахе, Мексика, за 10 месяцев спустя после того, как он совершил облет на высоте 60 000 футов над Перу, а затем над Тихим океаном. Предыдущий рекорд в 223 дня также был установлен на воздушном шаре Loon.

Alphabet создала дочернюю компанию Loon для разработки технологий воздушных шаров, которые могут транслировать сигнал LTE в местах, где вышки сотовой связи отсутствуют, а также в районах, пострадавших от стихийных бедствий, где ураганы и другие катаклизмы разрушили инфраструктуру связи. Другие решения таких проблем включают использование дронов или плавучих буев для создания мгновенной сети.

Как сообщало издание "Комментарии", Google удалил популярные приложения для детей.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ