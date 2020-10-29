Воздушный шар Google установил мировой рекорд

Alphabet, материнская компания Google, сообщила, что один из ее высотных аэростатов Loon, предоставляющих Интернет, побил рекорд полета в стратосфере, проведя в воздухе 312 дней и пролетев 217 тысяч километров, почти обогнув земной шар. Об этом сообщает издание cnet.

Воздушный шар Google побил рекорд. ФОТО: TechCrunch

Путешествие воздушного шара, о котором подробно рассказал в своем блоге технический директор Loon Сальвадор Кандидо, началось в Пуэрто-Рико в мае 2019 года и закончилось в Бахе, Мексика, за 10 месяцев спустя после того, как он совершил облет на высоте 60 000 футов над Перу, а затем над Тихим океаном. Предыдущий рекорд в 223 дня также был установлен на воздушном шаре Loon.

Alphabet создала дочернюю компанию Loon для разработки технологий воздушных шаров, которые могут транслировать сигнал LTE в местах, где вышки сотовой связи отсутствуют, а также в районах, пострадавших от стихийных бедствий, где ураганы и другие катаклизмы разрушили инфраструктуру связи. Другие решения таких проблем включают использование дронов или плавучих буев для создания мгновенной сети.

Как сообщало издание "Комментарии", Google удалил популярные приложения для детей.

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