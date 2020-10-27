Они представляли угрозу: Google удалил популярные приложения для детей

Компания Google удалила три приложения для молодежи из Play Retailer после того, как они были уличены в нарушении правил страхования информационного ассортимента платформы. Три приложения, которые были удалены, — это Princess Salon, Quantity Coloring и Cats & Cosplay. Об этом сообщает Timesdel News.

Google удалил вредоносные приложения

Калифорнийский технологический гигант выступил с жестким заявлением после Всемирного совета по цифровой отчетности (IDAC). Судя по всему, эти три приложения, которые в основном использовались детьми, сливали информацию о потребителях третьей стороне с использованием программного обеспечения Growth Toolkit (SDK). Информация обширна, учитывая, что количество загрузок этих приложений превысило 20 миллионов.

В последнее время Google дополнительно удалил различные приложения, которые были заражены вредоносным ПО Joker Malware, так как это могло спровоцировать нежелательные подписки на премиум-класса для сбора средств с потребителя без его ведома. Google предлагает удалить эти приложения, если это еще не сделано. Кроме того, из-за пандемии школьники и студенты учатся на дому, поэтому крайне важно наблюдать за тем, какие приложения они используют, даже если они производят впечатление невинных обучалок, вроде элементарных головоломок.

Как сообщало издание "Комментарии", Google Maps будет показывать маршруты для велосипедистов.

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