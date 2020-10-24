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Google Maps будет показывать маршруты для велосипедистов

Функции для велосипедистов для начала будут запущены в нескольких больших городах США

сегодня, 23:45
Автор:

Павел Зинченко

Google Maps запускает несколько полезных функций, связанных с велосипедом, и навигацией для некоторых крупных городов США. Об этом сообщает издание GizChina.

Google Maps будет показывать маршруты для велосипедистов

Google Maps получит новые функции

Обновленные велосипедные маршруты Google Maps используют информацию из сложных алгоритмов искусственного интеллекта и данные краудсорсинга. Он предоставляет новейшие возможности для велосипедистов. Информация содержит различные виды велосипедных дорожек и улиц, удобных для велосипедных поездок.

"Во время COVID-19, независимо от того, едут ли люди на прогулку или добираются до работы, мы упрощаем велосипедистам повсюду езду на собственных велосипедах", - написал в своем блоге менеджер по продукту Google Maps Вишал Дутта.

Чтобы идти в ногу с эпохой быстрых изменений (например, COVID-19 побудил некоторые города увеличивать или расширять велосипедные дорожки), Google предложил местным правительственным органам поделиться изменениями с помощью инструментов загрузки географических данных.

Google Maps также предоставляют более подробную информацию о совместном использовании велосипедов, например, пошаговые пешеходные и велосипедные маршруты к док-станции и от нее, а также информацию о доступности в режиме реального времени. В некоторых городах приложение даже предоставляет ссылки на связанные приложения для проката велосипедов, так что люди могут легко бронировать и разблокировать автомобили.

Как сообщало издание "Комментарии", австралийские аборигены добились удаления священной горы с Google Maps.


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