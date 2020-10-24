Google Maps будет показывать маршруты для велосипедистов

Google Maps запускает несколько полезных функций, связанных с велосипедом, и навигацией для некоторых крупных городов США. Об этом сообщает издание GizChina.



Google Maps получит новые функции

Обновленные велосипедные маршруты Google Maps используют информацию из сложных алгоритмов искусственного интеллекта и данные краудсорсинга. Он предоставляет новейшие возможности для велосипедистов. Информация содержит различные виды велосипедных дорожек и улиц, удобных для велосипедных поездок.

"Во время COVID-19, независимо от того, едут ли люди на прогулку или добираются до работы, мы упрощаем велосипедистам повсюду езду на собственных велосипедах", - написал в своем блоге м енеджер по продукту Google Maps Вишал Дутта.

Чтобы идти в ногу с эпохой быстрых изменений (например, COVID-19 побудил некоторые города увеличивать или расширять велосипедные дорожки), Google предложил местным правительственным органам поделиться изменениями с помощью инструментов загрузки географических данных.

Google Maps также предоставляют более подробную информацию о совместном использовании велосипедов, например, пошаговые пешеходные и велосипедные маршруты к док-станции и от нее, а также информацию о доступности в режиме реального времени. В некоторых городах приложение даже предоставляет ссылки на связанные приложения для проката велосипедов, так что люди могут легко бронировать и разблокировать автомобили.



Как сообщало издание "Комментарии", австралийские аборигены добились удаления священной горы с Google Maps.

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