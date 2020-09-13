Власти Китая высказали свою позицию относительно ситуации вокруг TikTok

С приближением крайнего срока запрета TikTok в США ситуация накаляется, поскольку китайское правительство, как сообщается, заняло позицию, согласно которой оно предпочло бы, чтобы деятельность приложения в США была закрыта, а не продана американской компании. Об этом сообщает издание 9TO5Mac.

Пекин выступает против принудительной продажи операций TikTok в США его китайским владельцем ByteDance и предпочел бы, чтобы приложение для коротких видео было закрыто в Соединенных Штатах, заявили в пятницу три человека, непосредственно осведомленных об этой ситуации.

Китайские официальные лица считают, что принудительная продажа сделает и ByteDance, и Китай слабыми перед лицом давления со стороны Вашингтона, сообщили источники на условиях анонимности, учитывая деликатность ситуации.



Со своей стороны, ByteDance, материнская компания TikTok, заявила, что "китайское правительство никогда не предлагало ему закрыть TikTok в США или на других рынках".



Тем не менее, эта информация может быть правдивой, поскольку стало известно, что ByteDance более активно проводит сделку по реструктуризации с правительством США, чтобы избежать запрета, вместо того, чтобы прийти к соглашению о продаже некоторых из своих операций TikTok.

Как сообщало издание "Комментарии", Трамп назвал крайние сроки для TikTok.



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