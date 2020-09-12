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Трамп назвал крайние сроки для TikTok

Трамп запрещает TikTok на территории США из соображений национальной безопасности

сегодня, 17:19
Автор:

Павел Зинченко

Президент США Дональд Трамп заявил, что не даст китайскому технологическому гиганту ByteDance больше времени на продажу деятельности TikTok в США до того, как федеральные власти запретят популярное приложение. Об этом сообщает New York Post.

Трамп назвал крайние сроки для TikTok

"Мы либо закроем TikTok в этой стране по соображениям безопасности, либо он будет продан. Я не продлеваю сроки", - сказал Трамп журналистам перед своей поездкой в ​​Мичиган.

В четверг Трамп заявил, что крайний срок продажи - 15 сентября, предполагая, что до закрытия TikTok в США у правительства осталось всего несколько дней. Но его распоряжение от 6 августа, запрещающее транзакции между ByteDance и американскими компаниями, не вступит в силу до 20 сентября.

ByteDance может столкнуться с трудностями в соблюдении этого срока из-за новых китайских экспортных правил, которые, вероятно, будут подвергать сделку TikTok процедуре государственного лицензирования - процесс, который может продолжаться до президентских выборов 3 ноября, согласно сообщениям Bloomberg News.

Отдельное распоряжение Трампа от 14 августа давало ByteDance 90 дней на то, чтобы избавиться от операций приложения в США, предполагая, что у него есть время до 12 ноября, чтобы найти американского покупателя. Среди вероятных покупателей TikTok - Microsoft, которая работает над сделкой с Walmart, и софтверный гигант Oracle.

Как сообщало издание "Комментарии", Walmart и Microsoft договорились о сотрудничестве ради покупки TikTok.


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