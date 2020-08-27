Walmart и Microsoft договорились о сотрудничестве ради покупки TikTok

Walmart Inc. заявила, что присоединяется к компании Microsoft, чтобы купить американские активы социальной медиа-компании TikTok. Walmart раскрыла свои планы через несколько часов после того, как исполнительный директор TikTok Кевин Майер заявил, что уходит в отставку. Об этом пишет Reuters.



Кевин Майер, бывший исполнительный директор Disney, уходит спустя три месяца после присоединения к TikTok, в разгар переговоров о продаже принадлежащего Китаю видеоприложения в США Microsoft Corp или Oracle Corp.

Фото: Florence Lo/Reuters

Материнская компания TikTok ByteDance намерена вступить в эксклюзивные переговоры с участником торгов в ближайшие 24-48 часов и заключить сделку к сентябрю. Об этом сообщили агентству Reuters 15 человек, знакомых с этим вопросом.

Ритейлер Walmart высоко оценил интеграцию возможностей электронной коммерции и рекламы TikTok на других рынках и сказал, что трехстороннее партнерство может принести эту интеграцию в Соединенные Штаты. Эта сделка поможет Walmart охватить клиентов через виртуальные и физические каналы продаж, а также расширить свой онлайн-рынок и рекламный бизнес. Акции Walmart выросли на 6%.

Ранее "Комментарии" писали, что в понедельник TikTok подал в суд на администрацию Дональда Трампа в ответ на то, что, по мнению компании, является "сильно политизированным" распоряжением, направленным на запрещение использования сервиса коротких видео в США. Этот иск знаменует собой серьезную эскалацию борьбы между президентом Дональдом Трампом и популярной социальной сетью TikTok, которая имеет 100 миллионов пользователей в США и принадлежит китайской компании ByteDance.

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