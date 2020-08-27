Walmart и Microsoft договорились о сотрудничестве ради покупки TikTok

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Татьяна Веремеева
Walmart Inc. заявила, что присоединяется к компании Microsoft,
чтобы купить американские активы социальной медиа-компании TikTok. Walmart
раскрыла свои планы через несколько часов после того, как исполнительный
директор TikTok Кевин Майер заявил, что уходит в отставку. Об этом пишет Reuters.
Кевин Майер, бывший исполнительный директор Disney,
уходит спустя три месяца после присоединения к TikTok, в разгар переговоров о
продаже принадлежащего Китаю видеоприложения в США Microsoft Corp или Oracle
Corp.
Фото: Florence Lo/Reuters
Материнская компания TikTok ByteDance намерена вступить в
эксклюзивные переговоры с участником торгов в ближайшие 24-48 часов и заключить
сделку к сентябрю. Об этом сообщили агентству Reuters 15 человек, знакомых с
этим вопросом.
Ритейлер Walmart высоко оценил интеграцию возможностей
электронной коммерции и рекламы TikTok на других рынках и сказал, что трехстороннее
партнерство может принести эту интеграцию в Соединенные Штаты. Эта сделка
поможет Walmart охватить клиентов через виртуальные и физические каналы продаж,
а также расширить свой онлайн-рынок и рекламный бизнес. Акции Walmart выросли
на 6%.
Ранее "Комментарии" писали, что в понедельник TikTok
подал в суд на администрацию Дональда Трампа в ответ на то, что, по мнению
компании, является "сильно политизированным" распоряжением, направленным на
запрещение использования сервиса коротких видео в США. Этот иск знаменует собой
серьезную эскалацию борьбы между президентом Дональдом Трампом и популярной
социальной сетью TikTok, которая имеет 100 миллионов пользователей в США и
принадлежит китайской компании ByteDance.
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