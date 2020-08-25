Ответ не заставил себя ждать: TikTok подал в суд на администрацию Трампа

В понедельник TikTok подал в суд на администрацию Трампа в ответ на то, что, по мнению компании, является "сильно политизированным" распоряжением, направленным на запрещение использования сервиса коротких видео в США. Об этом сообщает CNN.

Этот иск знаменует собой серьезную эскалацию борьбы между президентом Дональдом Трампом и популярной социальной сетью TikTok, которая имеет 100 миллионов пользователей в США и принадлежит китайской компании ByteDance.

TikTok заявил в федеральном суде Калифорнии, что администрация президента не дала компании шанс защитить себя от обвинений в том, что она представляет угрозу для национальной безопасности. В иске утверждается, что указ Трампа незаконно опирается на закон о чрезвычайных полномочиях, который не касается TikTok.

Судебный иск TikTok отражает решительные усилия по предотвращению надвигающегося запрета сервиса коротких видео со стороны администрации Трампа, которая дала компании возможность до 20 сентября устранить опасения по поводу того, что приложение может "разрешить Коммунистической партии Китая доступ к личным данным американцев".



TikTok ранее заявлял, что хранит данные о своих американских пользователях в США и Сингапуре и откажется от любого запроса правительства Китая на предоставление данных этих людей. Как сообщало издание "Комментарии", на TikTok нашелся покупатель в США

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