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В Южной Африке ученые нашли способ затемнить Солнце

Ученые из Южной Африки нашли новый способ бороться с засухами

сегодня, 17:18
Автор:

Павел Зинченко

Ученые из Южной Африки предлагают запускать крошечные частицы в верхние слои атмосферы, чтобы отражать солнечный свет и создавать более прохладные и затемненные условия в Кейптауне.

В Южной Африке ученые нашли способ затемнить Солнце

ФОТО: IndyaBlog

Согласно заявлению, опубликованному Университетом Кейптауна, затемнение Солнца путем введения отражающих частиц в верхние слои атмосферы может помочь снизить вероятность засух на уровне "нулевого дня" в Кейптауне на целых 90 процентов. Соответсвующая статья была недавно опубликована в журнале Environmental Research Letters.

Ученые хотят затемнить Солнце, вводя отражающие частицы в верхние слои атмосферы, что может помочь снизить вероятность засух на уровне "нулевого дня" в Кейптауне.

Согласно заявлению, исследовательская группа оценила потенциальное влияние геоинженерии "управления солнечным излучением" (SRM) на засуху и доступность воды. По словам ученых, блокирование небольшого количества солнечной радиации от достижения поверхности Земли путем впрыскивания отражающих аэрозолей в верхние слои атмосферы может удерживать повышение глобальной температуры ниже глобального целевого показателя в 2 ° C.

Однако они указали, что у этого подхода есть свои пределы, поскольку он только маскирует воздействие парниковых газов, но не сможет обратить вспять подкисление океана.

Говоря об исследовании, ведущий автор доктор Ромарик С. Одулами сказал, что их результаты показывают, что SRM может помочь снизить будущие риски сильных засух в Кейптауне, добавив, что изменение местоположения, модели или схемы развертывания SRM, может привести к значительным результатам.

Как сообщало издание "Комментарии", ученые рассказали, почему на самом деле мы зависим от смартфонов.


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Источник: https://www.firstpost.com/tech/science/south-africa-considers-dimming-the-sun-to-avoid-drought-like-conditions-postpone-day-zero-9054021.html
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